Испания — Коста-Рика: испанцы забили 2 гола за 2 минуты в конце матча

Сборная Испании забила два гола за 2 минуты в матче 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 против Коста-Рики — 7:0.

На 90-й минуте отличился Карлос Солер, а на 90+2-й — Альваро Мората.

Теперь на счету Испании 106 голов за всю историю на чемпионатах мира.