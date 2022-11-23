Испания — Коста-Рика: Ольмо открыл счет на 11-й минуте

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо открыл счет в матче 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 против Коста-Рики — 1:0.

На 11-й минуте футболист реализовал выход один на один с голкипером костариканцев Кейлором Навасом.

Гол Ольмо стал для Испании 100-м за всю историю выступлений команды на чемпионатах мира.