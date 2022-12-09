Кафанов назвал главное вратарское открытие ЧМ-2022 в Катаре

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов назвал лучших голкиперов ЧМ-2022 по его мнению.

«Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны протащил свою команду в 1/8 финала, Унаи Симон из Испании хорошо себя проявил — немного не повезло только в серии пенальти с марокканцами. И, конечно, Мануэль Нойер. Но они не смогут претендовать на звание лучшего голкипера мира, так как их сборные не вышли даже в 1/4 финала», — цитирует Кафанова Metaratings.ru.

Он также назвал голкипера сборной Марокко Яссина Буну открытием ЧМ-2022.

Сборная Марокко вышла в четвертьфинал мирового первенства. Завтра, 10 декабря, марокканцы встретятся с Португалией. Начало — в 18.00 мск.