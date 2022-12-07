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Сегодня, 14:33

Кавазашвили: «Дзюба опаснее Роналду на скамейке запасных»

Иван Торопцев
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением об игре португальского нападающего Криштиану Роналду в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1).

37-летний футболист остался в запасе, вышел на замену на 74-й минуте и не отличился результативными действиями.

«Что нам показывает, что он, не играя, находится в прекрасных отношениях с командой: радуется за каждый забитый гол, обнимает любого своего футболиста? Это говорит о том, что он оставил в памяти португальского народа и всего мира величайшие футбольные знания и свой красивый стан. Каждое его действие на футбольном поле, пускай пять, десять, двадцать минут, запоминается народу. Народ должен равняться на кого-то. Он нужен коллективу на сегодняшний день, поэтому он находится в команде. Сколько Роналду будет играть на поле — не имеет значения. Главное, что его присутствие вдохновляет футболистов. Почему вдруг заиграли остальные? Как же так? Потому что они равняются на него. Его присутствие вдохновляет.
Кто опаснее на скамейке запасных — Роналду или Артем Дзюба? Я думаю, что опаснее Дзюба. Потому что он будет предъявлять всем претензии. Он высокомерный мальчик и слишком самоуверен в своей неповторимости. Он может высказать те самые неприятные вещи в общении с футболистами или тренером. Это ему несвойственно, и он не должен этого делать. Он должен учитывать тот фактор, что его возрастные ограничения уже на линии. Он не может уже играть, как это делает Роналду, который старше его», — приводит «Спорт день за днем» слова Кавазашвили.

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Португалии сыграет против Марокко. Матч состоится 10 декабря и начнется в 18.00 (мск).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kavazashvili-dzyuba-opasnee-ronaldu-na-skameyke-zapasnykh
Анзор Кавазашвили
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Япония
П
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3 1
Хорватия
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Аргентина
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Хорватия
09.12
18:00
Бразилия
П1 9.90 X 5.10 П2 1.37
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П 57
13.12
22:00
П 58
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П 61
-
:
-
П 62
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Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
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П 59
14.12
22:00
П 60
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Англия
10.12
22:00
Франция
П1 3.10 X 3.40 П2 2.45
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10.12
18:00
Португалия
П1 5.80 X 3.80 П2 1.69
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Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
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Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
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02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
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0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
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Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
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2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
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Бразилия
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0
G 02.12 22:00
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