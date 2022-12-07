Кавазашвили: «Дзюба опаснее Роналду на скамейке запасных»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением об игре португальского нападающего Криштиану Роналду в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1).

37-летний футболист остался в запасе, вышел на замену на 74-й минуте и не отличился результативными действиями.

«Что нам показывает, что он, не играя, находится в прекрасных отношениях с командой: радуется за каждый забитый гол, обнимает любого своего футболиста? Это говорит о том, что он оставил в памяти португальского народа и всего мира величайшие футбольные знания и свой красивый стан. Каждое его действие на футбольном поле, пускай пять, десять, двадцать минут, запоминается народу. Народ должен равняться на кого-то. Он нужен коллективу на сегодняшний день, поэтому он находится в команде. Сколько Роналду будет играть на поле — не имеет значения. Главное, что его присутствие вдохновляет футболистов. Почему вдруг заиграли остальные? Как же так? Потому что они равняются на него. Его присутствие вдохновляет.

Кто опаснее на скамейке запасных — Роналду или Артем Дзюба? Я думаю, что опаснее Дзюба. Потому что он будет предъявлять всем претензии. Он высокомерный мальчик и слишком самоуверен в своей неповторимости. Он может высказать те самые неприятные вещи в общении с футболистами или тренером. Это ему несвойственно, и он не должен этого делать. Он должен учитывать тот фактор, что его возрастные ограничения уже на линии. Он не может уже играть, как это делает Роналду, который старше его», — приводит «Спорт день за днем» слова Кавазашвили.

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Португалии сыграет против Марокко. Матч состоится 10 декабря и начнется в 18.00 (мск).