Кин надеется, что Месси выиграет ЧМ-2022

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин пожелал нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси победы на ЧМ-2022.

«Очень надеюсь, что Месси выиграет чемпионат мира. Это достижение станет для его карьеры своего рода вишенкой на торте. Наблюдать за игрой такого игрока — настоящая привилегия», — сказал Кин в интервью ITV.

13 декабря сборная Аргентины обыграла Хорватию (3:0) в рамках полуфинала чемпионата мира в Катаре.

18 декабря аргентинцы встретятся в финале с победителем матча Франция — Марокко.