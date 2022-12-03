Денис Казанский: «Бутылка пива в Катаре стоит 1200 рублей. Разливное там и не видел»

Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от поездки на чемпионат мира в Катар.

— За три дня, что провели в Катаре, — ни капли алкоголя?

— После матча Уэльс — Англия встретились в центре города с Нобелем. Зашли в бар при отеле, выпили по бокалу пива.

— Дорогое?

— 100 риалов. По нынешнему курсу — 1200 рублей.

— Ох. Пиво-то хорошее?

— Да обычное, бутылочное. Разливное в Катаре я и не видел. Даже не уверен, что там оно есть.

ЧМ-2022 в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря.