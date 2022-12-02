Корея — Португалия: корейцы сравняли счет в первом тайме

Защитник сборной Кореи Ким Ен Гвон отличился в матче группового этапа чемпионата мира против Португалии.

Он сравнял счет на 27-й минуте встречи — 1:1.

Мяч после подачи углового и после рикошета оказался в ногах Ким Ен Гвона, который опередил голкипера и из пределов вратарской протолкнул мяч в сетку.