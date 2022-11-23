Марокко — Хорватия: Влашича из-за повреждения заменили в перерыве

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич из-за травмы не смог продолжить матч. Хавбек был заменен в перерыве.

Вместо игрока «Торино» на поле появился Марио Пашалич.

На данный момент начался второй тайм. Счет — 0:0.