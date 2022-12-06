Марокко — первая африканская сборная в истории, выигравшая послематчевую серию пенальти на ЧМ

Сборная Марокко в серии пенальти победила команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Основное время матча и два дополнительных тайма завершились со счетом 0:0. В серии пенальти марокканцы победили со счетом 3:0.

Марокко — первая африканская сборная в истории, выигравшая послематчевую серию пенальти на ЧМ. Правда до этого была лишь одна другая серия — Гана против Уругвая в 2010 году (2:4).

В четвертьфинале турнира в Катаре марокканцы сыграют с победителем матча Португалия — Швейцария.