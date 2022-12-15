Мбаппе отреагировал на выход в финал чемпионата мира-2022

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал победу над Марокко (2:0) в полуфинале чемпионата мира-2022.

«Второй финал чемпионата мира подряд», — написал Мбаппе в Twitter.

В финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря.