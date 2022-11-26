Мбаппе — второй француз в истории, забивший в трех матчах подряд на чемпионате мира

Сборная Франции со счетом 2:1 обыграла команду Дании в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

В составе победителей двумя забитыми мячами отметился нападающий Килиан Мбаппе.

Мбаппе — второй француз в истории, забивший в трех матчах подряд на чемпионате мира, после Жюста Фонтена, который забил в шести матчах подряд на ЧМ-1958.

В турнирной таблице группы D сборная Франции занимает первое место, набрав 6 очков. Французская команда стала первой сборной, обеспечившей себе место в плей-офф чемпионата мира.