Мексика — Польша: где и во сколько смотреть бесплатно прямую трансляцию матча ЧМ-2022

Во вторник, 22 ноября, сборная Мексики сыграет против команды Польши в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022. Встреча состоится на «Стадионе 974» в Дохе (Катар), начало — в 19.00 по московскому времени.

Для обеих команд это будет первый матч на ЧМ-2022. Мексика и Польша выступают в группе C вместе с Аргентиной и Саудовской Аравией.

Следить за матчем Мексика — Польша можно в онлайн-трансляции «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и канале matchtv.ru.