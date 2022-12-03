Месси вышел на поле в 1000-м матче в карьере

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси принял участие в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 против команды Австралии.

35-летний аргентинец вышел на поле в 1000-м матче во взрослой карьере.

Большую часть карьеры Месси провел в «Барселоне». За испанский клуб сыграл 778 матчей.

Также он провел 53 игры за «ПСЖ», а еще 168 раз выходил на поле в составе сборной Аргентины.

Лионель Месси забил на профессиональном уровне 788 голов.