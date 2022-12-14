Модрич: «Надеюсь, Месси выиграет чемпионат мира»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич после полуфинала ЧМ-2022 с Аргентиной (0:3) пожелал удачи форварду Лионелю Месси.

«Надеюсь, Месси выиграет чемпионат мира. Я желаю ему удачи в финале. В нем есть величие», — приводит слова Модрича Depor.

13 декабря сборная Аргентины обыграла Хорватию (3:0) в рамках полуфинала чемпионата мира в Катаре. В этом матче Месси открыл счет с пенальти.

18 декабря аргентинцы встретятся в финале с победителем матча Франция — Марокко.