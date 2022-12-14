Тарханов: «От Марокко больше чудес не жду. Франция победит уверенно»

Российский тренер Александр тарханов выразил уверенность, что в финале ЧМ в Катаре Аргентина сыграет с Францией.

— Теперь ждете финала Аргентина — Франция?

— Конечно.

— А вдруг Марокко преподнесет сюрприз?

— Ну нет. Чудеса закончились. Думаю, французы довольно уверенно победят, взломают оборону. Возможно, увидим такой же счет. Я, честно говоря, ждал в полуфинале Аргентину и Бразилию. Но Хорватия сказала свое веское слово. Теперь, думаю, аргентинцы сразятся с французами. Очень привлекательная вывеска!

— Вам будет обидно, если Месси не выиграет титул?

— Да. Это же его последний шанс. Пусть великий футболист уйдет из сборной красиво! Я — за него.

— Но французы посильнее?

— Да, пожалуй... Но в финале все может быть. Фактор Месси никто не отменял.