Мостовой заявил, что не видит смысла в проведении чемпионатов мира каждые два года

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на предложение Арсена Венгера проводить чемпионат мира по футболу раз в два года.

Сейчас чемпионаты мира проходят раз в четыре года.

«Я эту идею слышал не только от него. Еще лет пять-шесть назад кто-то об этом говорил. И уже тогда я сказал, что не вижу в этом смысла. Куда в этом случае девать остальные турниры?

Одно дело — сидеть не трибуне и смотреть, и совершенно другое — как футболист носиться из страны в страну, из сборной в клуб. Так и запутаться можно, где какая лига и какая конференция. Конечно, здорово, что столько футбола, но футболистам-то как? Половина же еле ходит», — приводит Metaratings слова Мостового.

В данный момент в Катаре проходит чемпионат мира-2022. Следующее мировое первенство состоится в 2026 году в Мексике, США и Канаде.