Сака — о сравнении с Мбаппе: «Есть только один Килиан Мбаппе. Я просто хочу быть собой»

Нападающий сборной Англии Букайо Сака отреагировал на то, что его сравнивают с форвардом национальной команды Франции Килианом Мбаппе.

«Спасибо за комплимент. Но есть только один Килиан Мбаппе. Точно так же, как есть только один игрок, как я. Я просто хочу быть собой и делать все возможное, чтобы помогать команде.

На этом чемпионате мира много хороших молодых игроков. Даже в нашей команде есть много талантливых футболистов, таких как Джуд Беллингем. Но наш приоритет — победа в турнире, а не звание его главных открытий", — приводит L'equipe слова нападающего.

На чемпионате мира-2022 в Катаре Сака отметился тремя голами, на счету Мбаппе — 5 забитых мячей. На данный момент француз является лучшим бомбардиром турнира.

В 1/4 финала ЧМ-2022 сборная Англии сыграет с Францией. Матч пройдет 10 декабря и начнется в 22.00 по московскому времени.