Непомнящий считает, что Аргентина была психологически потрясена обороной Саудовской Аравии

Российский и советский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об игре Аргентины в матче чемпионата мира-2022 против Саудовской Аравии (1:2).

«Я думаю, что Аргентина была психологически просто потрясена тем, как защищается сборная Саудовской Аравии. Эта прежде всего была высокая линия офсайда... Аргентинцы забили быстрый гол, потом еще дважды, когда мячи не засчитали. И решили, что все будет сделано... Отличная, с тремя восклицательными знаками работа тренера Саудовской Аравии. А тренеру сборной Аргентины большой минус, потому что команда не готовилась к игре, они не просчитали варианты, не знали, как выйти из этой ситуации», — приводит слова Непомнящего «КП Спорт».

Он также считает, что в этом матче по большей части победил тренер. По его словам, это не умаляет достоинств игроков, которые сражались изо всех сил.

«И вратарь сыграл прекрасно. Но подготовил их тренер», — добавил Непомнящий.

На данный момент Саудовская Аравия занимает первое место в группе С (3 очка), Аргентина (0) расположилась на последней позиции.