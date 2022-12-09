Нидерланды — Аргентина: Месси реализовал пенальти

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси на 73-й минуте забил с пенальти в матче с Нидерландами в 1/4 финала ЧМ-2022 — 2:0.

Дензел Дюмфрис зацепил игрока соперника Маркоса Акунью, и главный арбитр назначил 11-метровый удар. Месси реализовал пенальти, пробив в правую часть ворот.