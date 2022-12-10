Нидерланды и Аргентина определят победителя матча 1/4 финала ЧМ-2022 в серии пенальти

Нидерланды и Аргентина определят победителя матча 1/4 финала ЧМ-2022 в серии пенальти.

Основное время завершилось со счетом 2:2. Голами в составе аргентинцев отметились Науэль Молина и Лионель Месси. За нидерландцев дубль оформил Ваут Вегхорст.

В дополнительное время команды не забили голов. Теперь победитель противостояния будет определяться в серии пенальти.