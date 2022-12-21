Полицейские задержали 13 человек в Буэнос-Айресе после чемпионского парада сборной Аргентины

Полицейские Буэнос-Айреса задержали 13 человек у монумента Обелиск в центре столицы после чемпионского парада сборной Аргентины в честь победы на ЧМ-2022, сообщает La Nacion.

Несколько человек проникли внутрь Обелиска, один из них даже залез на самый верх монумента. Для эвакуации этого болельщика потребовалось вмешательство бригады пожарных. Также было зафиксировано несколько драк и ряд случаев сопротивления задержанию, зарегистрировано 9 пострадавших.

4 человека были задержаны внутри Обелиска и еще 9 — рядом с монументом.

Чемпионский парад сборной Аргентины проходил во вторник, 20 декабря. От 3 до 4 миллионов человек вышли на улицы Буэнос-Айреса, чтобы поприветствовать футболистов. Изначально планировалось, что игроки доедут до Обелиска, но из-за большого количества людей на улицах движение транспорта было парализовано. В связи с этим футболисты покинули автобус и улетели на вертолетах.