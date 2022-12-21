Президент Аргентины: «Мы навсегда запомним этот декабрь. Сборная подарила нам невероятную радость»

Президент Аргентины Альберто Фернандес обратился к сборной страны по футболу после парада в Буэнос-Айресе, посвященного победе команды на ЧМ-2022 в Катаре.

«Я рад тому, как наши люди встретили сборную Аргентины по футболу после победы на чемпионате мира. Миллионы аргентинских мужчин и женщин вышли на улицы в декабре, который навсегда останется в наших сердцах. Все смогли поблагодарить нашу команду за невероятную радость, которую она нам подарила. Как президент, я присоединяюсь к этому», — написал Фернандес в соцсетях и опубликовал фотографию с болельщиками, которые встречают футболистов.

18 декабря сборная Аргентины победила Францию (3:3, по пенальти — 4:2) и стала чемпионом мира по футболу в третий раз в истории.