22 ноября, 19:47
Полузащитник сборной Дании Йоаким Меле подвел итоги матча группового этапа ЧМ-2022 против Туниса (0:0).
— Помню игру Дании против России на Евро в прошлом году. У вас была невероятная поддержка.
— Да, сюда просто трудно и дорого приехать. Мы рады тому количеству фанатов, которые смогли доехать в Катар.
— Можете ли вы сравнить эмоциональное состояние команды, по сравнению с прошлогодним Евро, учитывая, какая была история с Эриксеном?
— Да, было тяжеловато, потому что это почти что домашний стадион для Туниса, у них очень много здесь фанатов. Мы знали, что это сильная команда, они хорошо обращаются с мячом, они сильны и физически.
— Не думаете ли вы, что победа Саудовская Аравии над Аргентиной придала дополнительные силы Тунису сегодня?
— Я так не думаю. Они просто настроились играть против нашей команды. Но, конечно, такие сюрпризы всегда случаются на чемпионатах мира, особенно на групповой стадии.
— Подавлены ли вы результатом?
— Не подавлены, но мы разочарованы, потому что у нас было больше моментов, мы знали, что могли выиграть. Но мы можем вынести и позитивные аспекты из сегодняшнего матча.
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