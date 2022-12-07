Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо поделился ожиданиями от матча с Англией в четвертьфинале ЧМ-2022.

«У них очень быстрые игроки на флангах, атакующие защитники. В этом мы похожи. Они также будут очень осторожны, потому что у нас есть возможность поставить их в затруднительное положение. Это будет открытый матч, в котором сыграют две команды, способные контратаковать», — приводит слова Рабьо RMC Sport.

Матч 1/4 финала ЧМ-2022 между Францией и Англией пройдет в субботу, 10 декабря. Начало — в 22.00 по московскому времени.