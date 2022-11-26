Полузащитник сборной Германии Брандт: «Матч с Испанией станет для нас новым шансом»

26 ноября, 13:19
Полузащитник сборной Германии Юлиан Брандт поделился ожиданиями от матча группового турнира ЧМ-2022 с Испанией.
«Я думаю, что 0:6 с Испанией в Лиге наций в 2020 году не имеют значения. Это случилось два года назад, сейчас мы в другой ситуации. С тех пор мы улучшились во многих аспектах. Прежде всего, я хотел бы уйти от того факта, что мы каждый день говорим о сложной ситуации, в которой находимся. Испания приедет после победы со счетом 7:0, но этот матч станет для нас новым шансом. Мы понимаем, что если допустим ошибку, то отправимся домой», — цитирует Calcio Mercato Брандта.
Матч Германии и Испании состоится 27 ноября. Если немцы проиграют, это выбьет их из ЧМ-2022.
В первом туре Германия проиграла Японии со счетом 1:2.
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