Модрич: «Это уникальное чувство — быть в восьмерке лучших команд в мире»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич рассказал о настрое на матч 1/4 финала ЧМ-2022 против команды Бразилии.

«Мы привыкли терпеть в матчах, и если нам придется терпеть и дальше, то мы будем это делать. То, что мы делаем на этом турнире — это нечто великое.

Думаю, что мы этого заслуживаем. Это уникальное чувство — быть в восьмерке лучших команд в мире», — приводит слова Модрича Index.hr.

Сборная Бразилии сыграет с Хорватией в рамках четвертьфинала чемпионата мира-2022 в пятницу, 9 декабря. Матч начнется в 18.00 по московскому времени.