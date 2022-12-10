Сборная Аргентины одержала больше всех побед по пенальти в истории ЧМ

Сборная Аргентины обыграла Нидерланды в серии послематчевых пенальти в 1/4 финала ЧМ-2022 — 2:2 (4:3).

Таким образом, южноамериканцы одержали больше всех побед в серии пенальти в истории турнира — 5 побед в 6 сериях.

В то же время, Нидерланды на стадии послематчевых пенальти одержали всего одну победу из четырех. По проигранным одиннадцатиметровым они уступают лишь Испании (4).