Неймар не уверен, что продолжит карьеру в сборной Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар ответил на вопрос о своем будущем.

«Честно говоря, я не знаю, что будет дальше. Трудно говорить об этом прямо сейчас. Было бы слишком поспешно прийти сюда и сказать, что это все, но я ничего не могу гарантировать. Мне нужно какое-то время, чтобы подумать об этом. Я не закрываю никаких дверей перед сборной Бразилии, но я также не говорю на 100%, что хочу вернуться», — приводит Fox Sports слова Неймара.

Напомним, что сборная Бразилии проиграла Хорватии в серии послематчевых пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре (1:1, по пен. 2:2).