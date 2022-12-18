Сборной Аргентины был вручен кубок за победу на чемпионате мира-2022 в Катаре

Сборной Аргентины был вручен кубок за победу на чемпионате мира в Катаре.

Первым заветный трофей над головой поднял капитан аргентинской сборной Лионель Месси.

Аргентина в серии пенальти обыграла команду Франции в финальном матче ЧМ-2022.

Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 3:3. Серия пенальти завершилась со счетом 4:2 в пользу Аргентины.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.