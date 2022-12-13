Шалимов хочет увидеть в финале ЧМ-2022 Аргентину и Францию: «Не надо никаких сенсаций, их уже достаточно»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Шалимов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, кого хотел бы увидеть в финале ЧМ-2022.

«Хотел бы увидеть финал Аргентина — Франция. Не надо никаких сенсаций, их уже достаточно. Финалы должны быть закономерными. И Аргентина, и Франция по классу выше своих соперников. Зачем нам Марокко, когда есть Франция? Марокканцы и так уже прыгнули выше головы, как и хорваты. Хотя хорваты играли неплохо», — сказал Шалимов «СЭ».

Сегодня, 13 ноября, состоится первый полуфинал ЧМ-2022, в котором встретятся сборные Марокко и Франции (начало — в 22.00 мск). Второй полуфинальный матч пройдет в среду, 14 ноября, между Хорватией и Аргентиной. Эта игра также начнется в 22.00 (мск).