Бышовец объяснил, почему сборные показывают скучную игру на ЧМ-2022

Экс-главный тренер сборной России Анатолий Бышовец рассказал об основных факторах, влияющих на игру участников ЧМ-2022.

Специалист считает, что некоторые сборные намеренно сушат игру после забитого гола, например, Аргентина.

«Идет распределение нагрузки на два тайма, на подготовительное время. Аргентина досушивает после забитых мячей. Она засушила игру с голландцами, а потом раскрутилась после 2:2. Сама температура, климатические условия — это играет большую роль. Поэтому мы видим такой темп, распределение нагрузки на развитие атаки. Тактически отдать пространство и обороняться на своей половине поля очень сложно, необходимо прикладывать много усилий.

Поэтому медленное развитие атаки создает проблемы в зрелищности. В то же время мы видим, как команды находят в себе силы отыграться. Особенно Хорватия. Мы видели это в матче с Бразилией на последних минутах. Важны и замены, которые тренеры делают по ходу игры, а также их количество. Это поддерживает темп игры», — цитирует Бышовца Vprognoze.ru.

В полуфиналах ЧМ-2022 сыграют Аргентина против Хорватии и Марокко против Франции. Матчи пройдут 13 и 14 декабря.