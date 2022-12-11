Широков заявил, что его не удивит выход сборной Марокко в финал чемпионата мира в Катаре

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение сборной Португалии от Марокко (0:1) в четвертьфинале ЧМ-2022.

«Кто следил за сборной Марокко? Может, для их сборной это и нормальный результат. Вы посмотрите, какие там футболисты играют. Неплохие, как мне кажется. Никто не ожидал увидеть марокканцев в полуфинале? Они вышли в четвертьфинал, до этого показывали достаточно интересный футбол.

С чего бы их португальцы должны были их вынести? Выход Марокко в финал чемпионата мира? Сейчас меня уже не удивит, безусловно. Если Марокко будет в финале — это будет интересно для болельщиков. Сколько живет людей в самом Марокко? Сколько марокканцев живут в других странах? Сколько они приобрели болельщиков? Это может быть интересно. Финал Аргентина — Франция? Думаю, что будет так. А, может, будет финал, как четыре года назад. Почему нет?», — сказал Широков «СЭ».

Сборная Марокко впервые в своей истории вышла в полуфинал чемпионата мира и стала первой африканской командой, которой удалось дойти до этой стадии.

14 декабря марокканцы сыграют в полуфинале ЧМ-2022 против Франции. Начало матча — в 22.00 (мск).