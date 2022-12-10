Скалони — о победе над Нидерландами: «Что было на поле, остается на поле»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над Нидерландами (2:2, по пенальти - 4:3) в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022.

"Игра была жаркой, но это четвертьфинал. А то, что было на поле, остается на поле. Конечно, у нас было 11 человек. Лео был очень важным игроком, и он показал, что он лучший из всех времен, и мы счастливы, что он на нашей стороне.

Голландцы играли так, как я от них не ожидал. Но каждая команда, каждый тренер решает, как играть. Я не буду говорить об их футбольной философии, но, по правде говоря, во втором тайме это была некрасивая игра», – цитирует The Guardian Скалони.

В полуфинале чемпионата мира-2022 в Катаре Аргентина сыграет с Хорватией. Матч пройдет 13 декабря.