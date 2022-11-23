Стрепетов уверен, что сборная Хорватии вместе с Ловреном выйдет в плей-офф ЧМ-2022

23 ноября, 14:54
Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов высказался об игре защитника петербургского клуба Деяна Ловрена на чемпионате мира в Катаре в составе сборной Хорватии.
«Я с большим уважением отношусь к Ловрену, он наш капитан, наш лидер. Его пара с Родригао — сильнейшая пара в нашем чемпионате. На чемпионате мира мы будем болеть за него, за его игру. Также мы будем болеть за бразильцев, потому что «Зенит» — это бразильская карусель. Еще раз повторю, что Ловрен — один из сильнейших центральных защитников. Уверен, что он с достоинством будет представлять не только сборную Хорватии, но и наш «Зенит». Я считаю, что две команды: Бельгия и Хорватия — должны попасть в плей-офф. Это сказано не в обиду Марокко и Канаде. Мы видим, что есть сенсации», — приводит слова Стрепетова «Спорт День за Днем».
33-летний хорват дебютировал за национальную команду в 2009 году в матче с Белоруссией. Всего за сборную он провел 72 матча и забил 5 мячей.
В первом матче на ЧМ-2022 сборная Хорватии встретилась с Марокко. Игра завершилась со счетом 0:0.
27 ноября Хорватия встретится с Канадой. Начало — в 19:00.
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