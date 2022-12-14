Тарханов — о выходе Аргентины в финал: «Хорваты очень слабо сыграли...»

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о крупной победе Аргентины над Хорватией (3:0) в полуфинале ЧМ в Катаре.

— Болел за Аргентину. Хочется, чтобы Месси наконец-то выиграл чемпионат мира, — говорит Тарханов.

— Значит, у вас хорошее настроение.

— Да. Все по делу. Абсолютно закономерная победа южноамериканцев. Хорваты неприятно удивили. Сыграли очень слабо. Видимо, все силы отдали в матче с бразильцами. В четвертьфинале они взяли верх за счет сумасшедшей самоотдачи, старания, движения, борьбы. Выгрызли выход в полуфинал! А дальше — не смогли... Мягко говоря, не убедили.

— Но 0:3 не слишком ли жестокое поражение для хорватов?

— Ну что поделать... Ошибки на ровном месте. В первом случае длинный пас прошел на Альвареса, но защитники не прервали. Дело дошло до пенальти. Во втором случае я вообще не понял, что делали хорваты. И один мог выбить мяч, и второй... Оба мимо мяча махнули... Как так? Как во дворе? Аргентинцы, конечно, этими подарками воспользовались. Вот вам и 2:0 к перерыву. Тяжело было отыграться.