Телеведущая Анна Кастерова рассказала, каким бы хотела видеть финал чемпионата мира в Катаре

Жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова рассказала, каким бы хотела видеть финал чемпионата мира в Катаре.

«Теперь хотим финал Аргентина — Португалия», — написала Кастерова в Telegram-канале.

Игры чемпионата мира в Катаре проходят в пяти городах на восьми стадионах.

Финальный матч мирового первенства в Катаре состоится 18 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле.