Уилкшир уверен, что Австралия выйдет в плей-офф чемпионата мира в Катаре

26 ноября, 16:50
Бывший защитник «Динамо», австралиец Люк Уилкшир в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу сборной Австралии над Тунисом (1:0) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.
«Это невероятное достижение! Первая победа на чемпионатах мира с 2010 года. Теперь у сборной Австралии есть все шансы выйти из группы. На сто процентов уверен, что это возможно. Сейчас нужно сконцентрироваться на восстановлении и добиться результата в матче с Данией», — сказал Уилкшир «СЭ».
Австралия занимает второе место в группе D с 3 очками в 2 матчах. В третьем туре команда сыграет против Дании. Матч состоится 30 ноября и начнется в 18.00 по московскому времени.
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Основные источники исследования