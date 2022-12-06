Винисиус — самый молодой автор гола Бразилии на ЧМ после Неймара в 2014 году

Сборная Бразилии обыграла Корею (4:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022. Один из голов забил Винисиус Жуниор.

Нападающий в возрасте 22 лет и 146 дней стал самым молодым автором гола за Бразилию на ЧМ после Неймара в 2014 году.

В матче против Хорватии на ЧМ-2014 нападающему «ПСЖ» было 22 года и 127 дней.