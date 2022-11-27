Япония — Коста-Рика: видеообзор матча чемпионата мира-2022

Сборная Коста-Рики обыграла Японию в матче второго тура групповой стадии ЧМ-2022 со счетом 1:0.

Единственный гол на 81-й минуте забил защитник костариканцев Кейсер Фульер.

Видеообзор матча ЧМ-2022 Япония — Коста-Рика

Коста-Рика поднялась на третье место в группе E с 3 очками, команда уступает лидирующей Испании и идущей на второй строчке Японии по разности забитых и пропущенных мячей. Последнее место в группе занимает Германия, у нее 0 очков.