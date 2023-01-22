Дуглас Сантос: «Отдельно болел за Ловрена в матче против Бразилии»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» рассказал о своих впечатлениях от чемпионата мира.

— С какими эмоциями смотрел чемпионат мира?

— Понятно, что наибольшее внимание я уделял сборной Бразилии. Перед каждый матчем мы собирались с семьей и друзьями, поддерживали команду, смотрели ее игры. Конечно, день матча с Хорватией был наполнен тоской и печалью. Как и все бразильцы, я был уверен, что нашей сборной по силам стать чемпионом мира. И было грустно видеть то, как команда вылетает в серии пенальти, да еще и так — ведь мы выигрывали 1:0 в овертайме, но пропустили ответный мяч после серии ошибок. Но футбол, к сожалению, таков — он не прощает даже малейших просчетов, тем более на таком уровне. Нужно продолжать идти вперед. Уверен, что у этой команды и следующих поколений будет еще немало шансов победить.

— Очевидно, что вылет Бразилии в четвертьфинале — трагедия. Но хотя бы частичка тебя была рада выходу Деяна Ловрена в полуфинал?

— Я поддерживал Бразилию всей душой, но отдельно болел и за Деяна — за то, чтобы он хорошо провел игру. Считаю, что у него был феноменальный матч, он во многом предопределил надежную игру Хорватии в обороне, сумел нейтрализовать одну из лучших линий нападения. Я рад, что он смог добраться до бронзы. Прекрасно понимаю, насколько сложно даются победы и медали любого достоинства на чемпионате мира. Уверен, что Ловрен осчастливил всех людей в его родной стране. Он молодец.