Аргентинский защитник «Нижнего Новгорода» не считает позором поражение от Саудовской Аравии на ЧМ-2022

Защитник «Нижнего Новгорода» Лукас Масоэро прокомментировал поражение сборной Аргентины на ЧМ-2022 от команды Саудовской Аравии (1:2).

«Непростая игра получилась. Но матчи не бывают простыми. Поражение Аргентины? Мне было сложно. Я переживаю за сборную. Я до сих пор грустный.

Позор? Нет. Аргентина играла лучше, но спорт таков.

Месси не в форме? Не важно, как он начинает — главное как заканчивает. Аргентина или Бразилия? Я выберу Бразилию. Такая культура у нас, мы говорим о других, чтобы их задеть.

Россия обыграла Саудовскую Аравию 5:0? Футбол такой спорт. Иногда кому-то везет. Но сегодня не повезло Аргентине. И все об этом говорят», — сказал Мосаэро.

Следующий матч аргентинцы проведут 26 ноября против Мексики. Начало — в 22.00 (мск).