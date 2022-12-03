Защитник сборной Нидерландов Блинд: «Не думаю, что сейчас нужно говорить о титуле»

Защитник сборной Нидерландов Дейли Блинд поделился эмоциями после победы в матче 1/8 финала ЧМ-2022 с командой США (3:1).

— Забивать на чемпионате мира — это особенный момент. Огромная радость, что забил, что вообще играют в футбол. Как отпраздную? Возможно, выпью бокал красного финала.

— Что будет значить победа на чемпионате мира для Голландии?

— Не думаю, что сейчас нужно говорить о титуле. Нужно идти от игры к игре и следить за следующим соперником. Что будет дальше, то будет.