Саудовская Аравия обыграла одного из главных фаворитов чемпионата мира.

Нога Месси

Рассуждая на предстартовой пресс-конференции о том, что чемпионаты мира не всегда выигрывают главные фавориты, а на титул претендуют порядка десяти команд, Лионель Скалони словно пытался снять напряжение и избавить свою команду от давления. Однако именно главный тренер — в хорошем, естественно, смысле — ответственен за то, что от Аргентины не ждут ничего, кроме золота. А как иначе, если сборную теперь все называют «Скалонета», она не проигрывает более трех лет, а прошлогодний триумф на Кубке Америки стал первым титулом бело-голубых за 28 лет?!

И, конечно, никуда не уйти от темы Месси и его мечты выиграть чемпионат мира. Хотя и Лео — почти профессиональный дипломат, по версии которого главные фавориты — Бразилия и Франция. Все остальные фразы получаются аккуратными, взвешенными и глубокими. Но это на публике, а как капитан может поднимать свою команду на бой, показали в документалке Netflix, куда вошла речь Месси перед финалом Кубка Америки.

По ощущениям же перед игрой больше всего ждали слов Лео о состоянии его здоровья. Все-таки паузу ему давали и в клубе, и уже в сборной. И хотя Месси всех успокоил, многих встревожил опухший голеностоп аргентинской «десятки» на фото ESPN. Кто-то был в шоке, другие твердили о неудачном ракурсе и предлагали изучить свежие снимки в соцсетях сборной, а точку в дискуссии поставила другая картинка. С того самого континентального финала, где нога Месси выглядела точно так же, и это — последствия давнего повреждения.

Лионель Месси в матче Аргентина — Саудовская Аравия (1:2). Фото Reuters

Серия длиной в 16 лет

Все сомнения отпали, когда фамилия капитана обнаружилась в стартовом составе, который — с учетом уровня соперника — получился сверхатакующим. С двумя опорными полузащитниками и атакующим квартетом, где Месси располагался на позиции «десятки». То есть Папу Гомес заменил пропускающего турнир Ло Сельсо лишь номинально, подтвердив слова Скалони о том, что тактика будет иной.

Впрочем, форма не меняла содержание, и со стартового свистка Аргентина предложила сопернику ураганный темп. Первая же атака — и Аль-Оваис вытащил из угла, казалось, убойный удар Месси с подбора. Затем серия стандартов, вмешательство ВАР, поход судьи к монитору и пенальти, назначенный за захват руками Паредеса.

И есть первый гол аргентинской «десятки»! Банальный с точки зрения исполнения, но попавший в историю, потому как ни один футболист не забивал на мировых чемпионатах с интервалом в 16 лет.

На четырех турнирах, кроме Месси, ворота поражали еще четыре футболиста: Пеле, Уве Зеелер, Мирослав Клозе и Криштиану Роналду. И вполне возможно, что португалец установит в Катаре вечный рекорд, так как, в отличие от Лео, в ЮАР-2010 он не остался на голодном пайке, поучаствовав в разгроме КНДР.

Ну а Месси к концу группового турнира должен побить рекорд Диего Марадоны по числу матчей на мундиалях (21). Пока же он оказался соавтором другого исторического достижения, став одним из четырех игроков стартового состава в возрастной категории «34+». И это притом что с первых минут у южноамериканцев вышло семь дебютантов мировых чемпионатов.

Игроки Саудовской Аравии празднуют забитый мяч. Фото Reuters

По сценарию Ренара

Насыщенная статистическая подборка украсила проходивший по предсказуемому сценарию первый тайм, по итогам которого результат не вызывал вопросов. Всем же казалось очевидным, что три отмененных гола Аргентины в исполнении Месси и Лаутаро Мартинеса (дважды) должны рано или поздно материализоваться в легитимные взятия ворот. А тот факт, что к перерыву бело-голубые по числу офсайдов (7) превзошли свой показатель за весь ЧМ-2018 (!), трактовался по разному. Один известный бразильский телеканал в шутку назвал ВАР главным врагом зрелища, но ближе к истине оказались те, кто отмечал, как здорово поднимала линию обороны Саудовская Аравия.

И это очевидный комплимент в адрес Эрве Ренара. 54-летний француз сделал себе имя в Африке, где он работал с пятью сборными и привел к победам в континентальных чемпионатах Замбию и Кот-д'Ивуар. А теперь «Белый шаман», как его прозвали на Черном континенте, покоряет Азию.

В первом тайме аравийцы ловили фаворита в офсайдную ловушку. Во втором — стали наказывать аргентинских защитников, которые временами откровенно пижонили и допускали немыслимые для таких турниров ошибки.

В итоге Аль-Шехри играючи разобрался с Ромеро и сравнял счет. И практически сразу Аль-Давсари на волне первого успеха забил роскошный гол, убрав с пути Де Пауля. А дальше саудиты вцепились в результат мертвой хваткой. Как защитник, который с остервенением выбил мяч из-под ног оказавшегося в убойной позиции Месси. Или как Аль-Оваис, немыслимым образом среагировавший на удар Тальяфико с полутора метров.

Аргентина остановилась в шаге от мирового рекорда не проигрывавшей 37 матчей Италии в ситуации, которую мог спрогнозировать либо сумасшедший, либо провидец. Осталось понять: станет ли эта оплеуха встряской, которая сделает чемпионов Южной Америки сильнее, или изготовленные специально к турниру в Катаре золотые бутсы Месси так и не доведут Лео до его сокровенной мечты. Если ничего не изменится, все может закончиться очень быстро.