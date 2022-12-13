Помните Хорватию-1998? Вынесла немцев, могла не пустить в финал французов

На своем первом чемпионате мира сборная Хорватии произвела настоящий фурор.





«Никто в мире не может сравниться в технике с Хорватией»

На турнир во Франции хорваты пробились через стыковые матчи, одолев украинцев (2:0, 1:1). По итогам жеребьевки «Шашечные» попали в одну группу с Аргентиной, Японией и Ямайкой.

В первом туре хорваты уверенно разобрались с островитянами — 3:1 (отличились Станич, Просинечки, Шукер). Дальше предстоял поединок с японцами.

Главный тренер хорватов Мирослав Блажевич перед матчем сказал: «Честно говоря, я очень боюсь японскую команду, ведь за те четыре с половиной года, что являюсь главным тренером, она стала одной из пяти сборных, которые нас победили (товарищеский матч в рамках Kirin Сuр (4:3) накануне ЧМ). Японцы здорово выглядели в матче с Аргентиной. Они играют в современный футбол, прекрасно подготовлены физически. И хотя в технике ни одна команда в мире не может сравниться с Хорватией, нам нужно очень уважительно подойти к сопернику».

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер, освещавший этот матч, подверг сомнению один из тезисов рулевого хорватов: «Громкое заявление Блажевича, что по части техники с его командой не сравнится никто, не нашло своего подтверждения. Конечно, отчасти это вызвано отсутствием травмированного ключевого полузащитника Звонимира Бобана. Но другие футболисты, особенно хавбеки, не имели права играть так, как они играли. Масса пасов в аут и срезок, крайне предсказуемые действия — вот чем запомнились в этот день хорваты».

Полностью провалил матч Роберт Просинечки, в середине второго тайма замененный исчерпавшим терпение Блажевичем. Не использовал ряд выгоднейших моментов Марио Станич. У хорватов отлично действовал лишь их капитан Давор Шукер, фактически в одиночку выигравший этот матч.

На 77-й минуте Наката потерял мяч в центре, и Асанович с левого края навесил в центр. Наканисе по инерции проскочил мимо мяча, а Шукер мастерски использовал момент — остановил мяч и ударил с разворота.

После игры хорватские дипломаты едва не устроили скандал. Хорватское посольство во Франции заявило протест ФИФА в связи с качеством перевода на послематчевых пресс-конференциях. Дело в том, что переводчица с французского на хорватский говорила с сербским акцентом. По мнению хорватских госчиновников, это оскорбляло достоинство нации. Представитель ФИФА Маркус Зиглер парировал: «Чемпионат мира — не место для националистских заявлений. Девушка изучала хорватский язык в Белграде, и не ее вина, что она приобрела сербский акцент. Главное то, что она переводит правильно. Если бы взялся переводить я, боюсь, мой акцент не понравился бы хорватам еще больше».

При этом главный тренер сборной Хорватии Мирослав Блажевич никаких заявлений насчет непатриотичного акцента не делал.

13.12.2022 | Аргентина — Хорватия

Таким образом, хорваты, набрав шесть очков в двух играх, обеспечили себе попадание в плей-офф. Оставалось побороться с аргентинцами за первое место в группе (южноамериканцы также обыграли и Ямайку, и Японию).

Команда Даниэля Пассареллы взяла верх благодаря голу Пинеды в первом тайме — 1:0.

У хорватов наконец-то появился в составе травмированный до этого полузащитник «Милана» Звонимир Бобан. На его затылке красовалась выбритая и покрашенная в красный цвет «десятка» (номер, под которым он играл). В первом тайме хорватский капитан только этим и выделялся. Во втором иногда стал демонстрировать хитроумные пасы пяткой и финты на маленьком пятачке поля. При этом Бобану, как и всем его партнерам, явно не хватало скорости. Ну а после того как аргентинцы повели в счете, к явному нежеланию бегать у хорватов добавилось еще и неверие в свои силы.

После игры Блажевич был больше расстроен второй желтой карточкой, полученной его защитником Звонимиром Сольдо, чем унылыми действиями своей команды. «Аргентина заслужила эту победу, — сказал Блажевич. — Ну а мы многое из этой игры намотали себе на ус. Надеюсь, в дальнейшем нам больше повезет».

Футболисты сборной Хорватии в 1998 году. Фото Global Look Press

Аргентинский судья Кастрильи отомстил румынам и помог хорватам?

В 1/8 финала «Шашечные» попали на румын, которые заняли первое место в своем квартете, обойдя англичан.

Блажевич накануне игры принял смелое, но справедливое кадровое решение. Он оставил в запасе плеймейкера Роберта Просинечки, хорошо отыгравшего лишь матч первого тура с Ямайкой, а затем не показавшего и трети своих прежних талантов. Вместо него вышел ни разу не появлявшийся до того в стартовом составе форвард Горан Влаович из «Валенсии».

До 45-й минуты первого тайма румыны сохраняли свои ворота в неприкосновенности только потому, что вдохновение поймал их голкипер Богдан Стеля. Он отразил и два удара в упор Шукера на 8-й минуте, и выстрел с 20 метров Влаовича тремя минутами позже, и эффектный удар с полулета под перекладину Асановича.

И только показалось, что румыны начали перехватывать инициативу, как состоялся гол. Тут уж великолепный Стеля не мог сделать ничего — все решил аргентинский арбитр Кастрильи. Он усмотрел нарушение во время столкновения Габриэля Попеску и Асановича и назначил пенальти. Первый точный удар Шукера, правда, засчитан не был — два хорвата преждевременно вбежали в штрафную на добивание. А во второй раз, хоть Стеля и угадал направление, сила удара была слишком велика для любого вратаря.

— Если назначать подобные 11-метровые, то мы должны были в свою очередь пробить два-три пенальти, — негодовал после матча защитник румын и будущий тренер московского «Динамо» Дан Петреску. — ФИФА допустила оплошность, поручив проведение матча судье из Аргентины, у которой Румыния выиграла на прошлом чемпионате мира со счетом 3:2.

Арбитр ФИФА Алексей Спирин согласился с Петреску: «В матчах такого уровня одна ошибка судьи дорого стоит. И пенальти он назначил очень неубедительный, если не сказать больше. Нарушение в штрафной должно быть очевидным для всех. В концовке матча арбитр стал закрывать глаза на очевидные нарушения со стороны хорватов».

До финального свистка счет так и не изменился. Хорваты на первом же своем чемпионате мира дошли до четвертьфинала, где их ждал победитель Евро-1996 — Германия.

Игроки сборной Хорватии. Фото Global Look Press

Шукер показал Маттеусу: «На выход, не мучайтесь — мы сильнее»

— Никогда такая маленькая страна, как наша, не добивалась на чемпионатах мира столь хорошего результата, — заметил Блажевич на пресс-конференции. При этом нам удалось устранить с пути обладающую давними футбольными традициями Румынию, которая на днях обыграла Англию.

— Следующий соперник Германия. Что вы в связи с этим чувствуете?

— Мы мечтаем о реванше, хотя очень любим Германию и немцев (на Евро-1996 Хорватия проиграла Германии в 1/8 финала — 1:2). К ним мы ближе, чем к французам, которые предпочитают югославов. Реванш вполне возможен, потому что, как мне кажется, я нашел план на матч с немцами. Опасаюсь только Клинсманна и Бирхоффа с их умением играть головой.

— Выход в 1/4 финала — огромный успех для страны, которая впервые участвует в первенстве мира, — подчеркнул хорватский защитник и будущий тренер московского «Локомотива» Славен Билич. — Посмотрите, кто составляет нам компанию в первой восьмерке: четыре сборные были чемпионами мира, три другие — чемпионами Европы.

Легенда советского футбола Виктор Понедельник в разговоре с корреспондентом «СЭ» дал понять, что у хорватов крайне мало шансов против бундестим: «Хорваты, не мудрствуя лукаво, строили игру через Бобана и Асановича, которым не составляло никакого труда обвести двух-трех соперников. Румыны уделили особое внимание Шукеру, но тем не менее он оба тайма держал их защитников в напряжении. Что касается пенальти, то нарушение было сомнительным. После ухода с поля Хаджи игра румын совсем разладилась. Да и вообще было ощущение, что обе команды не восстановились после групповых турниров. Перед матчем я ставил на румын, но они моих надежд не оправдали. В следующем раунде хорватов ждет сборная Германии, класс которой выше. К тому же хорваты еще не встречали таких резких нападающих, как Клинсманн и Бирхофф, им будет трудно с ними справиться. Предпочтение в заключительной части чемпионата отдаю тем командам, у которых в каждой линии, в каждом звене есть лидер».

Но дальше грянула сенсация — самая громкая на ЧМ-1998. Хорваты победили подопечных Берти Фогтса, да еще и с крупным счетом — 3:0!

Начало встречи осталось за немцами. Они владели преимуществом. Реальную возможность открыть счет упустил Хаманн, пробив в падении головой выше ворот после подачи со штрафного. Пять минут спустя хорватов спас Ладич, вытащив мяч из угла после удара головой Бирхоффа. При этом голкипер еще и успел ногой выбить мяч куда подальше, чтобы тот не достался набегавшему Клинсманну.

Ключевой момент в этом полуфинале произошел на 40-й минуте. Вернс прямой ногой снес Шукера на подступах к своей штрафной. Арбитр показал ему прямую красную карточку. Хорваты реализовали большинство еще до перерыва. Ярни решился на удар с левой ноги метров с 20 — точно в правый от себя угол!

Во втором тайме Бирхофф мог вернуть немцев в игру, но вновь не переиграл Ладича, который успел среагировать на его удар с линии вратарской. Через 10 минут Хамман пробил со штрафного — мяч, срикошетив от ноги защитника «Шашечных», поменял направление и угодил в штангу.

Подопечные Блажевича сняли все вопросы о победителе в последние 10 минут игры. Сначала Влаович выстрелил из-под защитника — крученый мяч вонзился в левый угол ворот Кепке. Получилось очень эффектно. Шукер, который всю игру обменивался репликами с Маттеусом, махнул тому рукой в направлении выхода, мол, все, нет смысла мучиться, мы сильнее. Вскочили запасные со скамейки хорватов, стали поливать в восторге своих водой.

А затем и сам Давор с поразительной легкостью разобрался с тремя защитниками бундестим и довел счет до неприличного — 3:0.

— Не сомневался в нашей победе, — заявил после финального свистка Шукер. — Когда несколько дней назад Берти Фогтс назвал Хорватию «маленькой футбольной страной», меня это возмутило. Но потом я решил, что нет ничего плохого в сравнении Давида с Голиафом, если Давид — это мы. Замечания Фогтса только подняли наш боевой дух. В 1996 году на чемпионате Европы немцы одержали над нами незаслуженную победу. Сегодня справедливость восстановлена. Я благодарю всех своих товарищей по команде и всю страну, которая нас поддерживает. Мы играли от души, мы играли для всей Хорватии.

Славен Билич с партнерами по сборной. Фото Global Look Press

Спектакль Билича

Дальше «маленькой футбольной стране» предстояло сотворить еще одну сенсацию — пройти хозяев турнира — французов, которые выиграли в серии пенальти у итальянцев. И ведь могло получиться!

В первом тайме французы были явно поближе к голу, но Ладич не допустил ошибок, справившись с двумя непростыми ударами в исполнении Гиварша и Зидана.

А сразу после перерыва болельщики «Трехцветных» притихли. Шукер, получив великолепный пас из глубины от Асановича, первым касанием обработал мяч, а вторым пробил мимо Бартеза — 1:0!

Впрочем, французы ответили молниеносно. Анри разрезал оборону хорватов тонкой передачей, и оказавшийся в чужой штрафной защитник Тюрам не оставил шансов Ладичу. 1:1.

Темнокожий игрок обороны понял, что в тот вечер именно ему суждено было стать лидером атак хозяев турнира. На 69-й минуте он обокрал на линии штрафной соперника и с левой ноги по обводящей траектории послал мяч в угол. Ладич вновь оказался бессилен.

Положение французов осложнилось за 15 минут до финального свистка. Блан прибежал к чужим воротам при розыгрыше стандартного положения и вступил с Биличем в борьбу за позицию. Оба цепляли друг друга за майки. Желая освободиться от опеки, Блан оттолкнул Билича, да так, что задел лицо хорвата. Билич разыграл спектакль: закрыл ушибленное место руками и картинно рухнул на газон. Судья «купился» на этот трюк, показав Блану прямую красную карточку.

После матча Билич прямо сказал, что удара в лицо как такового не было, а была просто отмашка. «Мне жаль, что Блан лишился теперь возможности сыграть в финале», — заметил хорват.

Угловые хорватов в концовке встречи были достаточно опасны, но уверенно действовал на выходах Бартез, удачно боролся за верховые мячи Десайи.

— Французы играли на Зидана и в меньшей степени Джоркаеффа, а хорваты — на Шукера и Асановича, — делился своими впечатлениями с «СЭ» Виктор Понедельник. — Кстати, Шукера персонально опекал Десайи, который, по-моему, на этом чемпионате стал штатным «персональщиком», чего раньше за ним не наблюдалось. Поначалу французам удалось захватить центр поля, но до прицельных ударов дело не дошло, и хорваты, которые очень техничны, постепенно перехватили инициативу. Как это часто бывает в играх такого уровня, после перерыва произошел всплеск активности. Шукер в своей манере забил мяч, и почти сразу же ошибка Бобана привела к голу в ворота хорватов. После этого мы увидели настоящий футбол, в атаку уверенно пошли крайние защитники, особенно Тюрам. Общий итог: ни у одной из сборных не было большого преимущества. По стилю, по развитию атак и контратак соперники показались мне равными. Футболисты больше уповали на удачу. Хорваты на этом чемпионате произвели неплохое впечатление, но не следует забывать, что они заявили о себе еще на предыдущем первенстве Европы. Каждый хорватский игрок — великолепный мастер.

«За месяц мы сделали для Хорватии больше, чем политики за 7 лет»

— Победа Франции абсолютно заслуженна, — констатировал Блажевич. — Вместе с тем должен заметить, что в финале могли оказаться и мы, если бы были чуть более внимательны и осмотрительны. Когда мы забили гол, то подумалось, что сопернику недостает физических кондиций. Но сборная Франции сравняла счет и тотчас нашла в себе запас дополнительной энергии и энтузиазма.

— Как вы расцениваете итог выступления сборной Хорватии на чемпионате?

— Полагаю, мы можем гордиться достигнутым результатом, хотя были способны и на большее.

В матче за третье место хорваты одолели голландцев, сыграв на контратаках — 2:1 (голы на счету Просинечки и Шукера).

— Для нас этот матч был сродни финальному, — так прокомментировал завоевание бронзы Шукер. — Мы никогда не предполагали, что сможем взлететь столь высоко. Политики за семь лет не сделали для Хорватии того, чего мы добились за месяц.