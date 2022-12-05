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ЧМ-2022

Сегодня, 09:00

Сотворят ли японцы еще одну сенсацию? Не споткнется ли Бразилия о Корею? Главные интриги дня

Леонид Александров
Корреспондент отдела футбола
Футболисты сборной Бразилии.
Фото Reuters
1/3
Telegram Дзен
Что сегодня ждать на ЧМ в Катаре.

Япония — Хорватия

Команда — сенсация группового этапа и финалист ЧМ-2018 встретятся уже в первом раунде плей-офф. Более веселый путь на крупном турнире, чем у Японии, сложно представить. Азиаты проиграли Коста-Рике (0:1), но обыграли Испанию (2:1) и Германию (2:1), оставив бундестим за бортом чемпионата мира.

Чемпионат мира. 1/8 финала
05 дек, 18:00. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Япония
Хорватия

Японцы не просто вышли из группы смерти, но и заняли первое место! От этого команда не становится фаворитом матча с Хорватией, но и не остается безнадежным аутсайдером.

Сборная Японии не смогла проявить себя в игре первым номером с костариканцами, но выжала максимум из матчей, где ей приходилось действовать без мяча. Сегодняшняя встреча, скорее всего, снова пройдет с территориальным преимуществом оппонента, но удастся ли Японии в третий раз воспользоваться шансами?

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Хорваты в группе не впечатлили, выдав только один сильный матч. Команда Златко Далича по делу разнесла Канаду (4:1), но выглядела посредственно с Марокко (0:0) и беззубо с Бельгией (0:0). Япония уже показала, что способна наказывать за плохую реализацию. Преобразится ли в плей-офф Хорватия? Ждем шоу от Луки Модрича!

Команды дважды встречались на чемпионатах мира. В 1998 году хорваты победили в группе (1:0), а в 2006-м разошлись миром (0:0). Как же не хочется повторения последнего результата!

Лука Модрич. Фото Global Look Press

Бразилия — Корея

Бразилия заранее получила путевку в плей-офф, но в последнем туре чуть не упустила первое место в группе — Швейцарии не хватило одного гола. К тому же из-за травм вылетели два левых защитника (Алекс Сандро и Алекс Теллес) и форвард Габриэль Жезус.

Несмотря на это, Бразилия — очевидный фаворит. Как бы ни было обидно фанатам корейской сборной, но счет июньского товарищеского матча между этими командами (5:1 в пользу Бразилии) и сегодня отражает расклад сил. Тем более что в состав вернулся Неймар, которому нужно догонять партнеров по «ПСЖ» в гонке бомбардиров. У Мбаппе уже 5 мячей в Катаре, у Месси — 3.

Чемпионат мира. 1/8 финала
05 дек, 22:00. Stadium 974 (Доха)
Бразилия
Корея

А что Корея? Потрясающий забег Сон Хын Мина, передача вразрез и завершение от Хван Хи Чхана принесли азиатской команде победу над вторым составом Португалии и заветную путевку в плей-офф. К тому же корейцы оставили без 1/8 финала сборную Уругвая — это уже заслуживает уважения. Да, ЧМ-2022 в Катаре уже принес много сенсаций, но, кажется, на этот раз шансов мало.

Корейская оборона из Кимов была ослаблена из-за повреждения главного — Ким Мин Чжэ из «Наполи» рискует не сыграть с бразильцами, хоть и заявлял о готовности выйти на поле даже с риском усугубить травму икры.

Для победы над Бразилией всем футболистам сборной Южной Кореи необходимо выдать матч жизни. Получится ли?

Сон Хын Мин. Фото Global Look Press

Четвертьфинал

Победители этих матчей встретятся друг с другом 9 декабря в 18.00 на стадионе «Эдьюкейшн Сити».

Лука Модрич
Сон Хын Мин
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Чемпионат мира по футболу 2022
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Златко Далич
1
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Плей-офф
Сетка
A
B
C
D
E
F
G
H
И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
Матчи группы
Раскрыть
20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
Раскрыть
21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
Раскрыть
22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
2 Швейцария Швейцария 3 4-3 6
3 Камерун Камерун 3 4-4 4
4 Сербия Сербия 3 5-8 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
1 : 0
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
2 : 3
И М О
1 Португалия Португалия 3 6-4 6
2 Корея Корея 3 4-4 4
3 Уругвай Уругвай 3 2-2 4
4 Гана Гана 3 5-7 3
Матчи группы
Раскрыть
24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
2 : 1
02.12
18:00
Гана
Уругвай
0 : 2
Таблицы всех групп
1/8 финала
Раскрыть
03.12
18:00
Нидерланды
США
3 : 1
03.12
22:00
Аргентина
Австралия
2 : 1
04.12
18:00
Франция
Польша
3 : 1
04.12
22:00
Англия
Сенегал
3 : 0
05.12
18:00
Япония
Хорватия
- : -
05.12
22:00
Бразилия
Корея
- : -
06.12
18:00
Марокко
Испания
- : -
06.12
22:00
Португалия
Швейцария
- : -
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
П 53
П 54
- : -
09.12
22:00
Нидерланды
Аргентина
- : -
10.12
18:00
П 55
П 56
- : -
10.12
22:00
Англия
Франция
- : -
1/2 финала
Раскрыть
13.12
22:00
П 57
П 58
- : -
14.12
22:00
П 59
П 60
- : -
Матч за 3-е место
Раскрыть
17.12
18:00
Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
05.12
18:00
Хорватия
П1 4.10 X 3.30 П2 2.10
05.12 22:00
Бразилия
05.12
22:00
Корея
П1 1.30 X 5.70 П2 12.5
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
09.12
22:00
Аргентина
09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
10.12
22:00
Франция
10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
06.12
18:00
Испания
П1 6.80 X 3.90 П2 1.61
06.12 22:00
Португалия
06.12
22:00
Швейцария
П1 1.95 X 3.40 П2 4.50
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.30 X 3.80 П2 1.90
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 4.90 X 4.00 П2 1.76
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.20 П2 1.40
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
2
3
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

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Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 3
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Англия

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Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Андрия Живкович

Андрия Живкович

Сербия

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Килиан Мбаппе

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Испания

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Лионель Месси

Аргентина

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Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: кто вышел из групп и сыграет в 1/8 финала
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«Теперь начинается настоящий чемпионат мира». СМИ — о выходе Англии и Франции в четвертьфинал
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Настоящий чемпионат мира начинается сейчас. Мы получили два огненных четвертьфинала!

«Теперь начинается настоящий чемпионат мира». СМИ — о выходе Англии и Франции в четвертьфинал