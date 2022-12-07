Первый гол Месси в плей-офф, феерия Португалии без Роналду, новый вылет Испании по пенальти: события 1/8 финала ЧМ-2022

Сегодня, 01:00
Стадию 1/8 финала прошли семь фаворитов, в восьмерке лучших — две топовые пары и одна сенсация.
Нидерланды победили США (3:1) и снова построили игру очень рационально. Команда ван Гала может показаться скучной, если ждать от нее привычной для голландского футбола яркости. Эта версия «оранжевых» добивается результата иначе, действует организованно и эффективно. Гакпо после трех голов в трех турах поучаствовал в комбинации с ранним мячом Депая. Главной звездой матча стал Дюмфрис: фланговый игрок сделал два голевых паса, помог отличиться Блинду и с передачи капитана забил сам.
В ход пошли шутки: Дензел отправил американцев в Вашингтон. Ключевое — у ван Гала есть набор нужных исполнителей для движения к цели, не всегда самых очевидных звезд: Гакпо и Дюмфрис, Блинд-младший и вратарь Нопперт и не только. Для этой сборной США главный турнир, очевидно, стартует через три с половиной года — совместный ЧМ с Канадой и Мексикой с пока неизвестным форматом для 48 участников.
Аргентина победила Австралию (2:1) и не избежала нервной концовки. Месси провел 1000-й матч в карьере (на высшем уровне, в сборной — 169) и забил 789-й гол (в сборной — 94). Еще одна важная галочка: Лео впервые отличился в плей-офф чемпионата мира. Месси сначала обошел Марадону по числу игр в финальных турнирах (23/21), теперь мячей (9/8) и встал вровень по сумме результативных действий (9+7 против 8+8).
Аргентинцы провели второй гол после прессинга де Пауля, ошибки вратаря Райана и удара Альвареса. Чемпионы Кубка Америки имели достаточно возможностей завершить игру с крупным счетом, Лаутаро Мартинес упустил слишком много возможностей. После автогола с рикошета от Фернандеса в концовке возникло напряжение. Вратарь Эмилиано Мартинес сохранил для своей команды победу в основное время, а австралийцы покинули турнир с добрыми отзывами.
Нидерланды и Аргентина играли в полуфинале ЧМ-2014, в котором все решила серия пенальти. Теперь ван Гал намерен взять реванш, но и Месси настроен зайти дальше, чем восемь лет назад.
Франция разобралась с Польшей (3:1) и вполне могла закончить матч крупной и сухой победой. Жиру забил с передачи Мбаппе перед перерывом и превзошел рекорд Анри по голам за национальную команду (52). Сам Мбаппе оформил дубль во втором тайме, с 5 голами возглавил гонку бомбардиров ЧМ-2022, всего в финальных турнирах у него 9 мячей (как у Месси и больше чем у Роналду). Килиан — главная фигура команды Дешама, неочевидный лучший бомбардир Жиру вместе с Гризманном входит в число важных и не самых заметных звезд этой версии сборной.
Еще один лидер французов — Ллорис. Вратарь догнал рекордсмена сборной по числу матчей Тюрама (142). Сын чемпиона мира-1998 Маркус в этой игре отметился голевой передачей в добавленное время. Сухую встречу Ллорису сорвал пенальти Левандовски, который сумел забить со второй попытки и все равно радовался.
Англия нанесла крупное поражение Сенегалу (3:0) и оформила третью крупную победу на ЧМ-2022. Саутгейт в этой игре не выпустил с первых минут Рэшфорда и обошелся без улетевшего домой к семье Стерлинга. Чемпионы Африки снова пытались показать силу без Мане и не совсем заслуживали разгрома. Англичане опять раскачались по ходу и забили дважды подряд: сначала Кейн и Беллингем вывели на завершение Хендерсона, а затем капитан провел свой первый мяч на турнире. Кейн отвлекся от роли форварда в подыгрыше и приблизился к рекорду Руни по голам за национальную команду (52 против 53).
Франция и Англия в четвертьфинале — еще одна ожидаемая топ-пара. Чемпионы мира против полуфиналиста ЧМ-2018 и вице-чемпиона Европы: впервые в Катаре эти команды встретят достойного соперника.
Хорватия прошла Японию в серии пенальти (1:1, 3:1) и снова показала умение забирать затяжные матчи. Вице-чемпионы мира четыре с половиной года назад играли дополнительное время во всех трех раундах плей-офф до финала с Францией. С другой стороны — у них были вылеты на Евро-2016 и 2020 после овертаймов с Португалией и Испанией.
Япония после побед над Германией и Испанией стремилась включаться и ловить соперника, Хорватия — отчасти вынужденно разыгрывать. Японцы повели в первом тайме, во втором хорваты ответили после перевода Ловрена и удара головой Перишича. После замены Модрича в его уставшем лице искали грусть из-за возможного прощания с чемпионатом мира. Но оно отложено как минимум на матч. В команде Далича в этом цикле заиграла новая, молодая волна — и она оформила непростую победу. В серии пенальти японцы не слишком удачно исполнили три из четырех попыток, а вратарь Ливакович здорово проявил себя.
Бразилия разобралась с Кореей (4:1) и оформила крупную и сухую победу в первом тайме. Пентакампеоны сразу закрутили всех корейских Кимов и их партнеров, устроили карнавал из голов и их празднования. Забивали Винисиус, вернувшийся после травмы Неймар (с пенальти), Ришарлисон и Пакета, танцевальные движения показывали все — даже тренер Тите сдержал обещание и сделал парочку «голубиных выпадов» после третьего гола. Ришарлисон перед этим почеканил мяч головой и разыграл классную «троечку» с участием Тиагу Силвы. Неймар забил в седьмой раз в финальных турнирах ЧМ и теперь всего в шаге от рекорда Пеле по голам за национальную команду (76 против 77).
Бразильцы провели мощный первый тайм и куражились во втором, Дани Алвес как-то попытался забить боковыми «ножницами». Матч стал посвящением Пеле: легендарный чемпион на родине борется с проблемами со здоровьем и поддерживал сборную из больницы. Изображения единственного в истории трехкратного чемпиона мира появлялись на трибунах, а также на баннере команды после финального свистка на стадионе 974.
Марокко прошла Испанию в серии пенальти (0:0, 3:0) и оформила третий подряд провальный результат топ-соперника после золота ЧМ-2010. Испанцы не вышли из группы в 2014-м, теперь во второй раз вылетели в 1/8 финала. Четыре с половиной года назад эта сборная осталась без тренера перед турниром и пережила разочарование после серии пенальти с Россией. Луис Энрике перестроил команду и провел с ней пару циклов, выводил знакомый стиль и раскованно общался с болельщиками в видеостримах со сбором средств на благотворительность. Тренер отвергал, что Испания выбирала себе половину сетки и убегала от Хорватии с Бразилией. Теперь это совершенно не важно.
Марокканцы в своей группе оформили ничью с хорватами, победили Бельгию и Канаду, в матче с последней пропустили единственный мяч (и это был автогол). С испанцами они действовали надежно и опасно, не давали ожидаемо много владевшему мячом сопернику развернуться и сами угрожали в ответ. От душной скуки этот матч не спас навал в концовке дополнительного времени, когда Сарабия попал в штангу.
Звездой вечера стал Буну, с которым в Катаре уже случилась необычная история с заменой из-за недомогания после гимна перед игрой с Бельгией. Вратарь «Севильи» в серии пенальти переиграл и заговорил того же Сарабию (снова штанга), Солера и Бускетса. Решающий удар по Испании, мощно и по центру ворот Унаи Симона исполнил родившийся в Мадриде и начинавший карьеру в «Реале» Хакими.
Португалия разобралась со Швейцарией (6:1) и сделала это без Криштиану Роналду в стартовом составе. Дополнительные полгода перед ЧМ-2022 для 37-летней звезды прошли непросто, после скандальной осени в «МЮ» он оказался на скамейке в национальной команде. После группового турнира много обсуждали недовольство Роналду постоянными заменами и открытое возмущение ранним уходом с поля против Кореи. На старте плей-офф Фернанду Сантуш оставил Криштиану в запасе и объяснил это тактическими соображениями.
Первой звездой вечера стал Гонсалу Рамуш. Форвард выходил вместо капитана в конце матчей с Ганой и Уругваем, а теперь появился в старте вместе с Феликсом и Бруну. 21-летний игрок «Бенфики» открыл счет, участвовал в других опасных атаках, отметился передачей на Геррейру и оформил хет-трик. Еще один мяч, самый старый в истории плей-офф ЧМ — на счету Пепе. 39-летний защитник передал капитанскую повязку Роналду, когда тот вышел при замене Рамуша и здорово сыгравшего Феликса. До этого Криштиану был в центре внимания как запасной, который поет гимн, сидит на скамейке или празднует голы партнеров.
Марокканцы отменили противостояние Португалии и Испании, но с этими странами у североафриканцев свои исторические счеты. Роналду даже в роли запасного пока продолжает движение к своей мечте о финале. В этой же половине — Франция против Англии.
С другой стороны сетки многие ждут полуфинал мечты между Аргентиной и Бразилией. Но для этого двум южноамериканским топ-сборным с Месси и Неймаром нужно сделать еще один важный шаг.
Матчи 1/4 финала — после первых выходных ЧМ-2022, 9 и 10 декабря.
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|4
|7 (5 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|3
|5 (2 + 3)
|
|
Гонсалу Рамуш
Португалия
|3
|4 (3 + 1)