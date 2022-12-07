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Сегодня, 01:00

Первый гол Месси в плей-офф, феерия Португалии без Роналду, новый вылет Испании по пенальти: события 1/8 финала ЧМ-2022

Артем Агапов
Редактор отдела интернет
Лионель Месси, Криштиану Роналду и Луис Энрике.
Фото Reuters
Дензел Дюмфрис празднует гол в матче Нидерландов с США (3:1) на стадионе «Халифа» в Дохе 3 декабря.
Фото AFP
Лионель Месси празднует гол в матче Аргентины с Австралией (2:1) на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне 3 декабря.
Фото Reuters
Кильян Мбаппе и Оливье Жиру празднуют гол в матче Франции с Польшей (3:1) на стадионе «Аль Тумама» в Дохе 4 декабря.
Фото Reuters
Кильян Мбаппе и Оливье Жиру празднуют гол в матче Франции с Польшей (3:1) на стадионе «Аль Тумама» в Дохе 4 декабря.
Фото Reuters
Харри Кейн и Фил Фоден празднуют гол в матче Англии с Сенегалом (3:0) на стадионе «Аль Бейт» в Аль-Хоре 4 декабря.
Фото Reuters
Доминик Ливакович отразил три пенальти в серии Хорватии с Японией (1:1, 3:1) на стадионе «Аль Джануб» в Аль-Вакре 5 декабря.
Фото Reuters
Ришарлисон и Тите празднуют гол в матче Бразилии с Кореей (4:1) на стадионе 974 в Дохе 5 декабря.
Фото Reuters
Яссин Буну отражает пенальти в серии Морокко с Испанией (0:0, 3:0) на стадионе «Эдьюкейшн сити» в Эр-Райяне 6 декабря.
Фото Reuters
Яссин Буну не пропустил даже с пенальти в серии Морокко с Испанией (0:0, 3:0) на стадионе «Эдьюкейшн сити» в Эр-Райяне 6 декабря.
Фото Reuters
Криштиану Роналду (слева) празднует один из голов Гонсалу Рамуша (№26) в матче Португалии со Швейцарией (6:1) на стадионе «Лусаил» в Луисаиле 6 декабря.
Фото Reuters
Гонсалу Рамуш празднует хет-трик в матче Португалии со Швейцарией (6:1) на стадионе «Лусаил» в Луисаиле 6 декабря.
Фото Reuters
ЧМ-2022: сетка плей-офф и результаты матчей 1/8 финала.
Фото «СЭ»
1/13
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Чем запомнятся матчи первого раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре.

Стадию 1/8 финала прошли семь фаворитов, в восьмерке лучших — две топовые пары и одна сенсация.

Дензел Дюмфрис празднует гол в матче Нидерландов с США (3:1) на стадионе «Халифа» в Дохе 3 декабря. Фото AFP
Дензел Дюмфрис празднует гол в матче Нидерландов с США (3:1) на стадионе «Халифа» в Дохе 3 декабря.
Фото AFP

Нидерланды — Аргентина

Нидерланды победили США (3:1) и снова построили игру очень рационально. Команда ван Гала может показаться скучной, если ждать от нее привычной для голландского футбола яркости. Эта версия «оранжевых» добивается результата иначе, действует организованно и эффективно. Гакпо после трех голов в трех турах поучаствовал в комбинации с ранним мячом Депая. Главной звездой матча стал Дюмфрис: фланговый игрок сделал два голевых паса, помог отличиться Блинду и с передачи капитана забил сам.

Футболисты сборной Нидерландов радуются выходу в&nbsp;1/4 финала ЧМ-2022. Нидерланды называют скучными, но ван Галу наплевать. Он в 1/4 финала, а романтики из США едут домой

В ход пошли шутки: Дензел отправил американцев в Вашингтон. Ключевое — у ван Гала есть набор нужных исполнителей для движения к цели, не всегда самых очевидных звезд: Гакпо и Дюмфрис, Блинд-младший и вратарь Нопперт и не только. Для этой сборной США главный турнир, очевидно, стартует через три с половиной года — совместный ЧМ с Канадой и Мексикой с пока неизвестным форматом для 48 участников.

Лионель Месси празднует гол в матче Аргентины с Австралией (2:1) на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне 3 декабря. Фото Reuters
Лионель Месси празднует гол в матче Аргентины с Австралией (2:1) на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне 3 декабря.
Фото Reuters

Аргентина победила Австралию (2:1) и не избежала нервной концовки. Месси провел 1000-й матч в карьере (на высшем уровне, в сборной — 169) и забил 789-й гол (в сборной — 94). Еще одна важная галочка: Лео впервые отличился в плей-офф чемпионата мира. Месси сначала обошел Марадону по числу игр в финальных турнирах (23/21), теперь мячей (9/8) и встал вровень по сумме результативных действий (9+7 против 8+8).

Лионель Месси радуется забитому голу в&nbsp;ворота Австралии на&nbsp;ЧМ-2022.. В 1000-м матче Месси впервые забил в плей-офф чемпионатов мира. Аргентина стала ближе к мечте, Австралия покидает турнир под аплодисменты

Аргентинцы провели второй гол после прессинга де Пауля, ошибки вратаря Райана и удара Альвареса. Чемпионы Кубка Америки имели достаточно возможностей завершить игру с крупным счетом, Лаутаро Мартинес упустил слишком много возможностей. После автогола с рикошета от Фернандеса в концовке возникло напряжение. Вратарь Эмилиано Мартинес сохранил для своей команды победу в основное время, а австралийцы покинули турнир с добрыми отзывами.

Нидерланды и Аргентина играли в полуфинале ЧМ-2014, в котором все решила серия пенальти. Теперь ван Гал намерен взять реванш, но и Месси настроен зайти дальше, чем восемь лет назад.

Кильян Мбаппе и Оливье Жиру празднуют гол в матче Франции с Польшей (3:1) на стадионе «Аль Тумама» в Дохе 4 декабря. Фото Reuters
Кильян Мбаппе и Оливье Жиру празднуют гол в матче Франции с Польшей (3:1) на стадионе «Аль Тумама» в Дохе 4 декабря.
Фото Reuters

Франция — Англия

Франция разобралась с Польшей (3:1) и вполне могла закончить матч крупной и сухой победой. Жиру забил с передачи Мбаппе перед перерывом и превзошел рекорд Анри по голам за национальную команду (52). Сам Мбаппе оформил дубль во втором тайме, с 5 голами возглавил гонку бомбардиров ЧМ-2022, всего в финальных турнирах у него 9 мячей (как у Месси и больше чем у Роналду). Килиан — главная фигура команды Дешама, неочевидный лучший бомбардир Жиру вместе с Гризманном входит в число важных и не самых заметных звезд этой версии сборной.

4&nbsp;декабря. Франция&nbsp;&mdash; Польша&nbsp;&mdash; 3:1. Килиан Мбаппе и&nbsp;Оливье Жиру. Закономерный вылет Польши: Мбаппе и Жиру не дали ей ни шанса

Еще один лидер французов — Ллорис. Вратарь догнал рекордсмена сборной по числу матчей Тюрама (142). Сын чемпиона мира-1998 Маркус в этой игре отметился голевой передачей в добавленное время. Сухую встречу Ллорису сорвал пенальти Левандовски, который сумел забить со второй попытки и все равно радовался.

Харри Кейн и Фид Фоден празднуют гол в матче Англии с Сенегалом (3:0) на стадионе «Аль Бейт» в Аль-Хоре 4 декабря. Фото Reuters
Харри Кейн и Фид Фоден празднуют гол в матче Англии с Сенегалом (3:0) на стадионе «Аль Бейт» в Аль-Хоре 4 декабря.
Фото Reuters

Англия нанесла крупное поражение Сенегалу (3:0) и оформила третью крупную победу на ЧМ-2022. Саутгейт в этой игре не выпустил с первых минут Рэшфорда и обошелся без улетевшего домой к семье Стерлинга. Чемпионы Африки снова пытались показать силу без Мане и не совсем заслуживали разгрома. Англичане опять раскачались по ходу и забили дважды подряд: сначала Кейн и Беллингем вывели на завершение Хендерсона, а затем капитан провел свой первый мяч на турнире. Кейн отвлекся от роли форварда в подыгрыше и приблизился к рекорду Руни по голам за национальную команду (52 против 53).

4&nbsp;декабря. Англия&nbsp;&mdash; Сенегал&nbsp;&mdash; 3:0. Гол Гарри Кейна. Англичане — монстры: третий разгром за ЧМ. Впереди — Франция

Франция и Англия в четвертьфинале — еще одна ожидаемая топ-пара. Чемпионы мира против полуфиналиста ЧМ-2018 и вице-чемпиона Европы: впервые в Катаре эти команды встретят достойного соперника.

Доминик Ливакович отразил три пенальти в серии Хорватии с Японией (1:1, 3:1) на стадионе «Аль Джануб» в Аль-Вакре 5 декабря. Фото Reuters
Доминик Ливакович отразил три пенальти в серии Хорватии с Японией (1:1, 3:1) на стадионе «Аль Джануб» в Аль-Вакре 5 декабря.
Фото Reuters

Хорватия — Бразилия

Хорватия прошла Японию в серии пенальти (1:1, 3:1) и снова показала умение забирать затяжные матчи. Вице-чемпионы мира четыре с половиной года назад играли дополнительное время во всех трех раундах плей-офф до финала с Францией. С другой стороны — у них были вылеты на Евро-2016 и 2020 после овертаймов с Португалией и Испанией.

5&nbsp;декабря. Япония&nbsp;&mdash; Хорватия&nbsp;&mdash; 1:1, пен. 1:3. Как Хорватия это делает?! Она снова выиграла серию пенальти на чемпионате мира

Япония после побед над Германией и Испанией стремилась включаться и ловить соперника, Хорватия — отчасти вынужденно разыгрывать. Японцы повели в первом тайме, во втором хорваты ответили после перевода Ловрена и удара головой Перишича. После замены Модрича в его уставшем лице искали грусть из-за возможного прощания с чемпионатом мира. Но оно отложено как минимум на матч. В команде Далича в этом цикле заиграла новая, молодая волна — и она оформила непростую победу. В серии пенальти японцы не слишком удачно исполнили три из четырех попыток, а вратарь Ливакович здорово проявил себя.

Ришарлисон и Тите празднуют гол в матче Бразилии с Кореей (4:1) на стадионе 974 в Дохе 5 декабря. Фото Reuters
Ришарлисон и Тите празднуют гол в матче Бразилии с Кореей (4:1) на стадионе 974 в Дохе 5 декабря.
Фото Reuters

Бразилия разобралась с Кореей (4:1) и оформила крупную и сухую победу в первом тайме. Пентакампеоны сразу закрутили всех корейских Кимов и их партнеров, устроили карнавал из голов и их празднования. Забивали Винисиус, вернувшийся после травмы Неймар (с пенальти), Ришарлисон и Пакета, танцевальные движения показывали все — даже тренер Тите сдержал обещание и сделал парочку «голубиных выпадов» после третьего гола. Ришарлисон перед этим почеканил мяч головой и разыграл классную «троечку» с участием Тиагу Силвы. Неймар забил в седьмой раз в финальных турнирах ЧМ и теперь всего в шаге от рекорда Пеле по голам за национальную команду (76 против 77).

Футболисты сборной Бразилии танцем отпраздновали гол в&nbsp;ворота Кореи. Карнавал в Катаре! Такую Бразилию может остановить только Франция

Бразильцы провели мощный первый тайм и куражились во втором, Дани Алвес как-то попытался забить боковыми «ножницами». Матч стал посвящением Пеле: легендарный чемпион на родине борется с проблемами со здоровьем и поддерживал сборную из больницы. Изображения единственного в истории трехкратного чемпиона мира появлялись на трибунах, а также на баннере команды после финального свистка на стадионе 974.

Яссин Буну не пропустил даже с пенальти в серии Морокко с Испанией (0:0, 3:0) на стадионе «Эдьюкейшн сити» в Эр-Райяне 6 декабря. Фото Reuters
Яссин Буну не пропустил даже с пенальти в серии Морокко с Испанией (0:0, 3:0) на стадионе «Эдьюкейшн сити» в Эр-Райяне 6 декабря.
Фото Reuters

Марокко — Португалия

Марокко прошла Испанию в серии пенальти (0:0, 3:0) и оформила третий подряд провальный результат топ-соперника после золота ЧМ-2010. Испанцы не вышли из группы в 2014-м, теперь во второй раз вылетели в 1/8 финала. Четыре с половиной года назад эта сборная осталась без тренера перед турниром и пережила разочарование после серии пенальти с Россией. Луис Энрике перестроил команду и провел с ней пару циклов, выводил знакомый стиль и раскованно общался с болельщиками в видеостримах со сбором средств на благотворительность. Тренер отвергал, что Испания выбирала себе половину сетки и убегала от Хорватии с Бразилией. Теперь это совершенно не важно.

6&nbsp;декабря. Марокко&nbsp;&mdash; Испания&nbsp;&mdash; 0:0, пен. 3:0. Яссин Буну берет пенальти. Буну в роли Акинфеева! Испания не забила три пенальти и вылетела с ЧМ-2022

Марокканцы в своей группе оформили ничью с хорватами, победили Бельгию и Канаду, в матче с последней пропустили единственный мяч (и это был автогол). С испанцами они действовали надежно и опасно, не давали ожидаемо много владевшему мячом сопернику развернуться и сами угрожали в ответ. От душной скуки этот матч не спас навал в концовке дополнительного времени, когда Сарабия попал в штангу.

Звездой вечера стал Буну, с которым в Катаре уже случилась необычная история с заменой из-за недомогания после гимна перед игрой с Бельгией. Вратарь «Севильи» в серии пенальти переиграл и заговорил того же Сарабию (снова штанга), Солера и Бускетса. Решающий удар по Испании, мощно и по центру ворот Унаи Симона исполнил родившийся в Мадриде и начинавший карьеру в «Реале» Хакими.

Криштиану Роналду (слева) празднует один из голов Гонсалу Рамуша (№26) в матче Португалии со Швейцарией (6:1) на стадионе «Лусаил» в Луисаиле 6 декабря. Фото Reuters
Криштиану Роналду (слева) празднует один из голов Гонсалу Рамуша (№26) в матче Португалии со Швейцарией (6:1) на стадионе «Лусаил» в Луисаиле 6 декабря.
Фото Reuters

Португалия разобралась со Швейцарией (6:1) и сделала это без Криштиану Роналду в стартовом составе. Дополнительные полгода перед ЧМ-2022 для 37-летней звезды прошли непросто, после скандальной осени в «МЮ» он оказался на скамейке в национальной команде. После группового турнира много обсуждали недовольство Роналду постоянными заменами и открытое возмущение ранним уходом с поля против Кореи. На старте плей-офф Фернанду Сантуш оставил Криштиану в запасе и объяснил это тактическими соображениями.

6&nbsp;декабря. Португалия&nbsp;&mdash; Швейцария&nbsp;&mdash; 6:1. Гонсалу Рамуш сделал хет-трик. Какой Роналду? Рамуш — новый кумир Португалии! Криштиану остался в запасе, а у молодой звезды — хет-трик

Первой звездой вечера стал Гонсалу Рамуш. Форвард выходил вместо капитана в конце матчей с Ганой и Уругваем, а теперь появился в старте вместе с Феликсом и Бруну. 21-летний игрок «Бенфики» открыл счет, участвовал в других опасных атаках, отметился передачей на Геррейру и оформил хет-трик. Еще один мяч, самый старый в истории плей-офф ЧМ — на счету Пепе. 39-летний защитник передал капитанскую повязку Роналду, когда тот вышел при замене Рамуша и здорово сыгравшего Феликса. До этого Криштиану был в центре внимания как запасной, который поет гимн, сидит на скамейке или празднует голы партнеров.

ЧМ-2022: сетка плей-офф и результаты матчей 1/8 финала. Фото "СЭ"
ЧМ-2022: сетка плей-офф и результаты матчей 1/8 финала.
Фото «СЭ»

Сетка плей-офф

Марокканцы отменили противостояние Португалии и Испании, но с этими странами у североафриканцев свои исторические счеты. Роналду даже в роли запасного пока продолжает движение к своей мечте о финале. В этой же половине — Франция против Англии.

С другой стороны сетки многие ждут полуфинал мечты между Аргентиной и Бразилией. Но для этого двум южноамериканским топ-сборным с Месси и Неймаром нужно сделать еще один важный шаг.

Матчи 1/4 финала — после первых выходных ЧМ-2022, 9 и 10 декабря.

Криштиану Роналду
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Чемпионат мира по футболу 2022
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A
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И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
Матчи группы
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20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
Раскрыть
21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
Раскрыть
22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
2 Швейцария Швейцария 3 4-3 6
3 Камерун Камерун 3 4-4 4
4 Сербия Сербия 3 5-8 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
1 : 0
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
2 : 3
И М О
1 Португалия Португалия 3 6-4 6
2 Корея Корея 3 4-4 4
3 Уругвай Уругвай 3 2-2 4
4 Гана Гана 3 5-7 3
Матчи группы
Раскрыть
24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
2 : 1
02.12
18:00
Гана
Уругвай
0 : 2
Таблицы всех групп
1/8 финала
Скрыть
03.12
18:00
Нидерланды
США
3 : 1
03.12
22:00
Аргентина
Австралия
2 : 1
04.12
18:00
Франция
Польша
3 : 1
04.12
22:00
Англия
Сенегал
3 : 0
05.12
18:00
Япония
Хорватия
пен 1 : 3
1 : 1
05.12
22:00
Бразилия
Корея
4 : 1
06.12
18:00
Марокко
Испания
пен 3 : 0
0 : 0
06.12
22:00
Португалия
Швейцария
6 : 1
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
Хорватия
Бразилия
- : -
09.12
22:00
Нидерланды
Аргентина
- : -
10.12
18:00
Марокко
Португалия
- : -
10.12
22:00
Англия
Франция
- : -
1/2 финала
Раскрыть
13.12
22:00
П 57
П 58
- : -
14.12
22:00
П 59
П 60
- : -
Матч за 3-е место
Раскрыть
17.12
18:00
Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
09.12
22:00
Аргентина
П1 3.80 X 3.20 П2 2.22
09.12 18:00
Хорватия
09.12
18:00
Бразилия
П1 9.40 X 5.00 П2 1.39
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
10.12
22:00
Франция
П1 3.10 X 3.40 П2 2.45
10.12 18:00
Марокко
10.12
18:00
Португалия
П1 5.80 X 3.90 П2 1.67
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		3 3
Гонсалу Рамуш

Гонсалу Рамуш

Португалия

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		3 3
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		4 3
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Бразилия

 		3 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 7 (5 + 2)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		3 5 (2 + 3)
Гонсалу Рамуш

Гонсалу Рамуш

Португалия

 		3 4 (3 + 1)
Статистика / Гол+Пас
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