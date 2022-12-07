Первый гол Месси в плей-офф, феерия Португалии без Роналду, новый вылет Испании по пенальти: события 1/8 финала ЧМ-2022

Чем запомнятся матчи первого раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре.

Стадию 1/8 финала прошли семь фаворитов, в восьмерке лучших — две топовые пары и одна сенсация.

Дензел Дюмфрис празднует гол в матче Нидерландов с США (3:1) на стадионе «Халифа» в Дохе 3 декабря. Фото AFP

Нидерланды — Аргентина

Нидерланды победили США (3:1) и снова построили игру очень рационально. Команда ван Гала может показаться скучной, если ждать от нее привычной для голландского футбола яркости. Эта версия «оранжевых» добивается результата иначе, действует организованно и эффективно. Гакпо после трех голов в трех турах поучаствовал в комбинации с ранним мячом Депая. Главной звездой матча стал Дюмфрис: фланговый игрок сделал два голевых паса, помог отличиться Блинду и с передачи капитана забил сам.

В ход пошли шутки: Дензел отправил американцев в Вашингтон. Ключевое — у ван Гала есть набор нужных исполнителей для движения к цели, не всегда самых очевидных звезд: Гакпо и Дюмфрис, Блинд-младший и вратарь Нопперт и не только. Для этой сборной США главный турнир, очевидно, стартует через три с половиной года — совместный ЧМ с Канадой и Мексикой с пока неизвестным форматом для 48 участников.

Лионель Месси празднует гол в матче Аргентины с Австралией (2:1) на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне 3 декабря. Фото Reuters

Аргентина победила Австралию (2:1) и не избежала нервной концовки. Месси провел 1000-й матч в карьере (на высшем уровне, в сборной — 169) и забил 789-й гол (в сборной — 94). Еще одна важная галочка: Лео впервые отличился в плей-офф чемпионата мира. Месси сначала обошел Марадону по числу игр в финальных турнирах (23/21), теперь мячей (9/8) и встал вровень по сумме результативных действий (9+7 против 8+8).

Аргентинцы провели второй гол после прессинга де Пауля, ошибки вратаря Райана и удара Альвареса. Чемпионы Кубка Америки имели достаточно возможностей завершить игру с крупным счетом, Лаутаро Мартинес упустил слишком много возможностей. После автогола с рикошета от Фернандеса в концовке возникло напряжение. Вратарь Эмилиано Мартинес сохранил для своей команды победу в основное время, а австралийцы покинули турнир с добрыми отзывами.

Нидерланды и Аргентина играли в полуфинале ЧМ-2014, в котором все решила серия пенальти. Теперь ван Гал намерен взять реванш, но и Месси настроен зайти дальше, чем восемь лет назад.

Кильян Мбаппе и Оливье Жиру празднуют гол в матче Франции с Польшей (3:1) на стадионе «Аль Тумама» в Дохе 4 декабря. Фото Reuters

Франция — Англия

Франция разобралась с Польшей (3:1) и вполне могла закончить матч крупной и сухой победой. Жиру забил с передачи Мбаппе перед перерывом и превзошел рекорд Анри по голам за национальную команду (52). Сам Мбаппе оформил дубль во втором тайме, с 5 голами возглавил гонку бомбардиров ЧМ-2022, всего в финальных турнирах у него 9 мячей (как у Месси и больше чем у Роналду). Килиан — главная фигура команды Дешама, неочевидный лучший бомбардир Жиру вместе с Гризманном входит в число важных и не самых заметных звезд этой версии сборной.

Еще один лидер французов — Ллорис. Вратарь догнал рекордсмена сборной по числу матчей Тюрама (142). Сын чемпиона мира-1998 Маркус в этой игре отметился голевой передачей в добавленное время. Сухую встречу Ллорису сорвал пенальти Левандовски, который сумел забить со второй попытки и все равно радовался.

Харри Кейн и Фид Фоден празднуют гол в матче Англии с Сенегалом (3:0) на стадионе «Аль Бейт» в Аль-Хоре 4 декабря. Фото Reuters

Англия нанесла крупное поражение Сенегалу (3:0) и оформила третью крупную победу на ЧМ-2022. Саутгейт в этой игре не выпустил с первых минут Рэшфорда и обошелся без улетевшего домой к семье Стерлинга. Чемпионы Африки снова пытались показать силу без Мане и не совсем заслуживали разгрома. Англичане опять раскачались по ходу и забили дважды подряд: сначала Кейн и Беллингем вывели на завершение Хендерсона, а затем капитан провел свой первый мяч на турнире. Кейн отвлекся от роли форварда в подыгрыше и приблизился к рекорду Руни по голам за национальную команду (52 против 53).

Франция и Англия в четвертьфинале — еще одна ожидаемая топ-пара. Чемпионы мира против полуфиналиста ЧМ-2018 и вице-чемпиона Европы: впервые в Катаре эти команды встретят достойного соперника.

Доминик Ливакович отразил три пенальти в серии Хорватии с Японией (1:1, 3:1) на стадионе «Аль Джануб» в Аль-Вакре 5 декабря. Фото Reuters

Хорватия — Бразилия

Хорватия прошла Японию в серии пенальти (1:1, 3:1) и снова показала умение забирать затяжные матчи. Вице-чемпионы мира четыре с половиной года назад играли дополнительное время во всех трех раундах плей-офф до финала с Францией. С другой стороны — у них были вылеты на Евро-2016 и 2020 после овертаймов с Португалией и Испанией.

Япония после побед над Германией и Испанией стремилась включаться и ловить соперника, Хорватия — отчасти вынужденно разыгрывать. Японцы повели в первом тайме, во втором хорваты ответили после перевода Ловрена и удара головой Перишича. После замены Модрича в его уставшем лице искали грусть из-за возможного прощания с чемпионатом мира. Но оно отложено как минимум на матч. В команде Далича в этом цикле заиграла новая, молодая волна — и она оформила непростую победу. В серии пенальти японцы не слишком удачно исполнили три из четырех попыток, а вратарь Ливакович здорово проявил себя.

Ришарлисон и Тите празднуют гол в матче Бразилии с Кореей (4:1) на стадионе 974 в Дохе 5 декабря. Фото Reuters

Бразилия разобралась с Кореей (4:1) и оформила крупную и сухую победу в первом тайме. Пентакампеоны сразу закрутили всех корейских Кимов и их партнеров, устроили карнавал из голов и их празднования. Забивали Винисиус, вернувшийся после травмы Неймар (с пенальти), Ришарлисон и Пакета, танцевальные движения показывали все — даже тренер Тите сдержал обещание и сделал парочку «голубиных выпадов» после третьего гола. Ришарлисон перед этим почеканил мяч головой и разыграл классную «троечку» с участием Тиагу Силвы. Неймар забил в седьмой раз в финальных турнирах ЧМ и теперь всего в шаге от рекорда Пеле по голам за национальную команду (76 против 77).

Бразильцы провели мощный первый тайм и куражились во втором, Дани Алвес как-то попытался забить боковыми «ножницами». Матч стал посвящением Пеле: легендарный чемпион на родине борется с проблемами со здоровьем и поддерживал сборную из больницы. Изображения единственного в истории трехкратного чемпиона мира появлялись на трибунах, а также на баннере команды после финального свистка на стадионе 974.

Яссин Буну не пропустил даже с пенальти в серии Морокко с Испанией (0:0, 3:0) на стадионе «Эдьюкейшн сити» в Эр-Райяне 6 декабря. Фото Reuters

Марокко — Португалия

Марокко прошла Испанию в серии пенальти (0:0, 3:0) и оформила третий подряд провальный результат топ-соперника после золота ЧМ-2010. Испанцы не вышли из группы в 2014-м, теперь во второй раз вылетели в 1/8 финала. Четыре с половиной года назад эта сборная осталась без тренера перед турниром и пережила разочарование после серии пенальти с Россией. Луис Энрике перестроил команду и провел с ней пару циклов, выводил знакомый стиль и раскованно общался с болельщиками в видеостримах со сбором средств на благотворительность. Тренер отвергал, что Испания выбирала себе половину сетки и убегала от Хорватии с Бразилией. Теперь это совершенно не важно.

Марокканцы в своей группе оформили ничью с хорватами, победили Бельгию и Канаду, в матче с последней пропустили единственный мяч (и это был автогол). С испанцами они действовали надежно и опасно, не давали ожидаемо много владевшему мячом сопернику развернуться и сами угрожали в ответ. От душной скуки этот матч не спас навал в концовке дополнительного времени, когда Сарабия попал в штангу.

Звездой вечера стал Буну, с которым в Катаре уже случилась необычная история с заменой из-за недомогания после гимна перед игрой с Бельгией. Вратарь «Севильи» в серии пенальти переиграл и заговорил того же Сарабию (снова штанга), Солера и Бускетса. Решающий удар по Испании, мощно и по центру ворот Унаи Симона исполнил родившийся в Мадриде и начинавший карьеру в «Реале» Хакими.

Криштиану Роналду (слева) празднует один из голов Гонсалу Рамуша (№26) в матче Португалии со Швейцарией (6:1) на стадионе «Лусаил» в Луисаиле 6 декабря. Фото Reuters

Португалия разобралась со Швейцарией (6:1) и сделала это без Криштиану Роналду в стартовом составе. Дополнительные полгода перед ЧМ-2022 для 37-летней звезды прошли непросто, после скандальной осени в «МЮ» он оказался на скамейке в национальной команде. После группового турнира много обсуждали недовольство Роналду постоянными заменами и открытое возмущение ранним уходом с поля против Кореи. На старте плей-офф Фернанду Сантуш оставил Криштиану в запасе и объяснил это тактическими соображениями.

Первой звездой вечера стал Гонсалу Рамуш. Форвард выходил вместо капитана в конце матчей с Ганой и Уругваем, а теперь появился в старте вместе с Феликсом и Бруну. 21-летний игрок «Бенфики» открыл счет, участвовал в других опасных атаках, отметился передачей на Геррейру и оформил хет-трик. Еще один мяч, самый старый в истории плей-офф ЧМ — на счету Пепе. 39-летний защитник передал капитанскую повязку Роналду, когда тот вышел при замене Рамуша и здорово сыгравшего Феликса. До этого Криштиану был в центре внимания как запасной, который поет гимн, сидит на скамейке или празднует голы партнеров.

ЧМ-2022: сетка плей-офф и результаты матчей 1/8 финала. Фото «СЭ»

Сетка плей-офф

Марокканцы отменили противостояние Португалии и Испании, но с этими странами у североафриканцев свои исторические счеты. Роналду даже в роли запасного пока продолжает движение к своей мечте о финале. В этой же половине — Франция против Англии.

С другой стороны сетки многие ждут полуфинал мечты между Аргентиной и Бразилией. Но для этого двум южноамериканским топ-сборным с Месси и Неймаром нужно сделать еще один важный шаг.

Матчи 1/4 финала — после первых выходных ЧМ-2022, 9 и 10 декабря.