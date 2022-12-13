«Деян способен еще два-три года играть на высоком уровне». Тренер «Зенита» — о секрете успеха Ловрена на ЧМ

Перед матчем Аргентина — Хорватия специалист сине-бело-голубых по физподготовке Иван Карминати поделился мнением о выступлениях в Катаре капитана питерского клуба Деяна Ловрена и бывшего полузащитника команды Леандро Паредеса.

— Ловрен провел от звонка до звонка все пять матчей сборной Хорватии на ЧМ-2022 и помог ей добраться до полуфинала. Для многих стало сюрпризом, что 33-летний Деян, полностью пропустивший первую половину этого года, столь уверенно смотрится на турнире в Катаре. В чем секрет вашего капитана?

— Деян — это сочетание класса и суперпрофессионализма по отношению к делу. В феврале этого года он получил обидную и весьма неприятную травму во время сборов. Она лишила Ловрена возможности сыграть во второй части сезона-2021/22 за «Зенит» и надолго выбила его из обоймы сборной Хорватии. Из-за этой травмы он пропустил, в частности, все матчи Лиги наций, за исключением последнего — против Австрии в конце сентября. Деян отличается высокой дисциплиной и самоконтролем: с разрешения «Зенита» этой весной он работал в индивидуальном режиме, а летом вернулся в общую группу. Тренерский штаб во главе с Мистером (так в Италии называют главного тренера. — Прим. «СЭ») не форсировал события и не рисковал его здоровьем, а планомерно подводил Ловрена к тому, чтобы он набрал оптимальные кондиции. В текущем чемпионате России Деян играет регулярно и выглядит очень надежно, а в сентябре он вернулся в сборную Хорватии. Я очень рад за Ловрена, который так достойно смотрится в Катаре в паре с восходящей звездой мирового футбола Йошко Гвардиолом.

— В чем конкретно проявляется профессионализм Ловрена?

— За счет своего класса, физических данных и опыта он отменно читает игру и умело дозирует свои силы. Деян приезжает на нашу базу часа за полтора до начала занятий, а после тренировки нередко задерживается там, чтобы провести восстановительные процедуры. Ловрен соблюдает режим и внимательно следит за своим питанием. А еще обладает тем самоконтролем, который и позволил ему — вкупе с рекомендациями нашего медицинского и тренерского штаба — преодолеть последствия травмы в не самом юном футбольном возрасте. У Ловрена была огромная мотивация сыграть на чемпионате мира, а «Зенит» помог воплотить его желание в реальность.

Футболисты сборной Хорватии радуются выходу в полуфинал Ч-2022. Фото Global Look Press

— В конце нынешнего сезона у Ловрена истекает контракт с «Зенитом». Останется ли хорват в Петербурге и дальше?

— Это точно вопрос не ко мне, а к руководству «Зенита», Мистеру и самому Ловрену. Мне как тренеру по физподготовке видится, что Деян точно способен еще как минимум два-три сезона поиграть на высоком уровне. Но это мое личное мнение, а что будет дальше, судить не мне. По своему опыту могу лишь сказать, что в случае с возрастными футболистами очень многое решает степень мотивации, а также уровень желания и дальше ограничивать себя во многом. И тут все очень индивидуально! Чем старше футболист, тем больше он должен следить за своим здоровьем и режимом, если он хочет продолжать играть за топ-клубы.

— Когда Ловрен вернется в расположение «Зенита»?

— Наш первый сбор начинается в середине января, ну а когда именно Деян присоединится к нам, это опять же вопрос не ко мне. Не сомневаюсь, что клуб и Мистер с самим Ловреном вновь найдут оптимальное решение, дабы и команде, и самому игроку была от этого максимальная польза.

— Соперником Ловрена в полуфинале станет Леандро Паредес, не так давно выступавший за «Зенит».

— Этот полузащитник пришел из «Ромы» при Роберто (Манчини. — Прим. «СЭ»). Если не ошибаюсь, в Санкт-Петербурге Паредес провел всего полтора сезона, но именно из «Зенита» тогда еще молодой Леандро стал регулярно вызываться в сборную Аргентины. То, что он перешел в «ПСЖ», а сегодня выступает за «Ювентус», говорит о том, что «Зенит» в свое время сделал правильный выбор и не ошибся в нем. Или вы не согласны?

Леандро Паредес. Фото Global Look Press

— Согласен. Чем вам больше всего запомнился Паредес?

— Когда живьем смотришь на его действия в игре, отмечаешь для себя такую деталь: вроде бы Паредес играет при разгоне атаки очень просто и неброско, зато за этой видимой простотой без спецэффектов скрывается эффективность. Наверняка это и ценят многие тренеры, иначе он не выступал бы в таких сильных европейских клубах и не попал бы в свою национальную сборную.

— В матче против Нидерландов Паредес не совладал с нервами и провокационно запустил мяч с близкого расстояния прямиком в скамейку запасных соперников. В «Зените» он ведь тоже отличался горячностью, верно?

— Паредес — заводной парень, это я помню. У него бывают опасные вспышки гнева, и в поединке против Нидерландов он мог получить красную карточку за свой абсурдный удар. На его счастье, мяч попал в пустой стул на скамейке запасных голландцев, а то ведь Леандро рисковал оставить Аргентину в меньшинстве. Иной раз сдержанности Паредесу действительно не хватает — эмоции бьют через край, что может в определенный момент выйти боком для партнеров, будь то клуб или сборная.