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Сегодня, 12:00

«Деян способен еще два-три года играть на высоком уровне». Тренер «Зенита» — о секрете успеха Ловрена на ЧМ

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Деян Ловрен (сборная Хорватии).
Леандро Паредес.
Фото Global Look Press
Футболисты сборной Хорватии радуются выходу в полуфинал Ч-2022.
Фото Global Look Press
1/3
Telegram Дзен
Перед матчем Аргентина — Хорватия специалист сине-бело-голубых по физподготовке Иван Карминати поделился мнением о выступлениях в Катаре капитана питерского клуба Деяна Ловрена и бывшего полузащитника команды Леандро Паредеса.

— Ловрен провел от звонка до звонка все пять матчей сборной Хорватии на ЧМ-2022 и помог ей добраться до полуфинала. Для многих стало сюрпризом, что 33-летний Деян, полностью пропустивший первую половину этого года, столь уверенно смотрится на турнире в Катаре. В чем секрет вашего капитана?

— Деян — это сочетание класса и суперпрофессионализма по отношению к делу. В феврале этого года он получил обидную и весьма неприятную травму во время сборов. Она лишила Ловрена возможности сыграть во второй части сезона-2021/22 за «Зенит» и надолго выбила его из обоймы сборной Хорватии. Из-за этой травмы он пропустил, в частности, все матчи Лиги наций, за исключением последнего — против Австрии в конце сентября. Деян отличается высокой дисциплиной и самоконтролем: с разрешения «Зенита» этой весной он работал в индивидуальном режиме, а летом вернулся в общую группу. Тренерский штаб во главе с Мистером (так в Италии называют главного тренера. — Прим. «СЭ») не форсировал события и не рисковал его здоровьем, а планомерно подводил Ловрена к тому, чтобы он набрал оптимальные кондиции. В текущем чемпионате России Деян играет регулярно и выглядит очень надежно, а в сентябре он вернулся в сборную Хорватии. Я очень рад за Ловрена, который так достойно смотрится в Катаре в паре с восходящей звездой мирового футбола Йошко Гвардиолом.

Футболисты сборной Хорватии радуются выходу в&nbsp;полуфинал ЧМ-2022. Прощай, Бразилия! Хорватия снова выиграла серию пенальти и сотворила гиперсенсацию

— В чем конкретно проявляется профессионализм Ловрена?

— За счет своего класса, физических данных и опыта он отменно читает игру и умело дозирует свои силы. Деян приезжает на нашу базу часа за полтора до начала занятий, а после тренировки нередко задерживается там, чтобы провести восстановительные процедуры. Ловрен соблюдает режим и внимательно следит за своим питанием. А еще обладает тем самоконтролем, который и позволил ему — вкупе с рекомендациями нашего медицинского и тренерского штаба — преодолеть последствия травмы в не самом юном футбольном возрасте. У Ловрена была огромная мотивация сыграть на чемпионате мира, а «Зенит» помог воплотить его желание в реальность.

Футболисты сборной Хорватии радуются выходу в полуфинал Ч-2022. Фото Global Look Press
Футболисты сборной Хорватии радуются выходу в полуфинал Ч-2022.
Фото Global Look Press

— В конце нынешнего сезона у Ловрена истекает контракт с «Зенитом». Останется ли хорват в Петербурге и дальше?

— Это точно вопрос не ко мне, а к руководству «Зенита», Мистеру и самому Ловрену. Мне как тренеру по физподготовке видится, что Деян точно способен еще как минимум два-три сезона поиграть на высоком уровне. Но это мое личное мнение, а что будет дальше, судить не мне. По своему опыту могу лишь сказать, что в случае с возрастными футболистами очень многое решает степень мотивации, а также уровень желания и дальше ограничивать себя во многом. И тут все очень индивидуально! Чем старше футболист, тем больше он должен следить за своим здоровьем и режимом, если он хочет продолжать играть за топ-клубы.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

— Когда Ловрен вернется в расположение «Зенита»?

— Наш первый сбор начинается в середине января, ну а когда именно Деян присоединится к нам, это опять же вопрос не ко мне. Не сомневаюсь, что клуб и Мистер с самим Ловреном вновь найдут оптимальное решение, дабы и команде, и самому игроку была от этого максимальная польза.

— Соперником Ловрена в полуфинале станет Леандро Паредес, не так давно выступавший за «Зенит».

— Этот полузащитник пришел из «Ромы» при Роберто (Манчини. — Прим. «СЭ»). Если не ошибаюсь, в Санкт-Петербурге Паредес провел всего полтора сезона, но именно из «Зенита» тогда еще молодой Леандро стал регулярно вызываться в сборную Аргентины. То, что он перешел в «ПСЖ», а сегодня выступает за «Ювентус», говорит о том, что «Зенит» в свое время сделал правильный выбор и не ошибся в нем. Или вы не согласны?

Леандро Паредес. Фото Global Look Press
Леандро Паредес.
Фото Global Look Press

— Согласен. Чем вам больше всего запомнился Паредес?

— Когда живьем смотришь на его действия в игре, отмечаешь для себя такую деталь: вроде бы Паредес играет при разгоне атаки очень просто и неброско, зато за этой видимой простотой без спецэффектов скрывается эффективность. Наверняка это и ценят многие тренеры, иначе он не выступал бы в таких сильных европейских клубах и не попал бы в свою национальную сборную.

— В матче против Нидерландов Паредес не совладал с нервами и провокационно запустил мяч с близкого расстояния прямиком в скамейку запасных соперников. В «Зените» он ведь тоже отличался горячностью, верно?

— Паредес — заводной парень, это я помню. У него бывают опасные вспышки гнева, и в поединке против Нидерландов он мог получить красную карточку за свой абсурдный удар. На его счастье, мяч попал в пустой стул на скамейке запасных голландцев, а то ведь Леандро рисковал оставить Аргентину в меньшинстве. Иной раз сдержанности Паредесу действительно не хватает — эмоции бьют через край, что может в определенный момент выйти боком для партнеров, будь то клуб или сборная.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина
Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
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Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
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США
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США
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Япония
Испания
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2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
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0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
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13:00
Камерун
Сербия
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28.11
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Бразилия
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Камерун
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Сербия
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Япония
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Хорватия
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Марокко
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Пр 62
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Финал
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18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
П
3 2
4 2
Аргентина
П1 3.70 X 3.20 П2 2.25
09.12 18:00
Хорватия
П
4 1
2 1
Бразилия
П1 8.50 X 4.60 П2 1.45
1/2 финала 13.12 22:00
Аргентина
13.12
22:00
Хорватия
П1 1.85 X 3.50 П2 5.00
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
Франция
14.12
22:00
Марокко
П1 1.55 X 4.00 П2 7.60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
1
2
Франция
П1 2.85 X 3.10 П2 2.85
10.12 18:00
Марокко
1
0
Португалия
П1 6.70 X 4.00 П2 1.60
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
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Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		5 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		4 4
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		5 4 (2)
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 3
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Франция

 		5 3
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		5 3
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		5 7 (5 + 2)
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		5 6 (4 + 2)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 5 (2 + 3)
Статистика / Гол+Пас
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