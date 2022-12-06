Буну в роли Акинфеева! Испания не забила три пенальти и вылетела с ЧМ-2022

Сегодня, 21:15
Выбирала ли себе соперника Испания, пытаясь избежать встречи с хорватами, а потом — с Бразилией, уже не так важно. Тем более Луис Энрике, который во время чемпионата мира ведет стримы и передаст все заработанные на этом донаты фонду борьбы с детской онкологией, даже мысли об этом отвергает. Да и глупо о таком рассуждать, понимая, что в полуфинале ты в любом случае нарвешься на Францию или Англию.
Все эти теории Энрике справедливо сравнивал с дележкой шкуры неубитого медведя. К тому же для начала нужно было пройти Марокко с самым непробиваемым вратарем ла лиги прошлого сезона — Буну. Между тем «Атласские львы» — это не только голкипер, к которому по понятным причинам было приковано максимальное внимание.
И это совсем не та марокканская команда, о потенциале которой можно было рассуждать по мотивам зимнего Кубка Африки. Во-первых, за несколько месяцев до турнира в Катаре Вахида Халиходжича на посту главного тренера сменил выигравший африканскую Лигу чемпионов Валид Реграги. Во-вторых, в команду вернулись отлученные от нее бывшим тренером Мазрауи и Зиеш.
«Этот матч — шанс оставить след в истории марокканского футбола», — говорил Реграги. А многие вспоминали встречу четырехлетней давности в Калининграде. Тогда испанцы были в одном шаге от вылета, однако спаслись в добавленное время благодаря Яго Аспасу. Тому самому, чей удар в 1/8 финала остановила нога Игоря Акинфеева.
Игра началась предсказуемо — с тотального контроля со стороны «Красной фурии». Только удивил испанский состав. То, что Энрике играет без классического центрфорварда, уже привычно. Теперь же с первых минут в основе значились только два профильных защитника. И если Родри в центре обороны — стандартная для нынешнего турнира картина, то Маркоса Льоренте в роли флангового защитника в сборной не видели больше года.
В остальном все было привычно. От Бускетса, который в 17-й раз сыграл на чемпионатах мира, повторив рекорд Икера Касильяса и Серхио Рамоса, до Гави — самого юного участника плей-офф со времен 17-летнего Пеле на турнире 1958 года. Да и статистика первого тайма получилась привычной по двум показателям. Испания была с отрывом впереди по владению (более 70 процентов) и передачам (344 против 122 по версии Opta).
Только эти цифры не принесли европейцам ничего. Не считать же таковым единственный за 45 минут удар, когда мяч был заброшен за спины защитникам, и Асенсио с острого угла попал в сетку с внешней стороны. И уж точно это смотрелось не так интересно, как штрафной в исполнении Хакими. А ведь был еще хлесткий выстрел Мазрауи, здорово сработавшего в прессинге. И подключение Агерда, который едва не замкнул подачу лучшего дриблера первого тайма Буфаля.
В общем, по ходу матча была масса поводов вспомнить термин «стерильное владение». И, при всей любви к красивому футболу, восхититься слаженной работе марокканцев в обороне. Причем начиналась она с центрального нападающего Эн-Несири, а к штрафной не давала пробиться средняя линия с могучим волнорезом в лице Амрабата. При этом «Львы» практически не фолили, сводя к нулю угрозы со стандартов.
Да, разок получилось напряженно, но испанца уложили на газон недалеко от углового флажка, а попытка Асенсио и Ольмо повторить знаменитый розыгрыш Ройса и Крооса на ЧМ-2018 не удивила Буну. Только прострел наконец-то вышедшего на поле Мораты от линии поля и острый прорыв справа еще одного джокера — Уильямса — показывали, что испанская вода может подточить марокканский камень. Стена в силу усталости материала требовала ремонта и теряла в качестве. Реграги пришлось начать с замены Буфаля, потом убрать сразу трех игроков во главе с Мазрауи, а в конце основного времени снять еще и травмированного Агерда.
Но даже наполовину второй состав «Львов» справлялся с испанской игрой, где напрочь отсутствовала острота и даже намек на голевые моменты. Да, соперник действовал вторым номером, но схожие рецепты не спасали соперников Франции, Бразилии и Аргентины. Один остановленный Симоном выпад Чеддиры перевесил все, что создали испанцы. Так что промах Сарабии был в чем-то справедлив.
Видимо, это карма «Красной фурии» — играть на крупных турнирах по 120 минут. Тот самый матч с Россией, потом три овертайма с двумя сериями пенальти на Евро-2020. И теперь — марокканская лотерея с первым же ударом в штангу, двумя сейвами Буну и паненкой от Хакими. И кто там сказал, что лимит на сенсации исчерпан? «Львы» пишут свою восточную сказку, а эта Испания — совсем не Фурия.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|4
|7 (5 + 2)
|
|
Альваро Мората
Испания
|4
|4 (3 + 1)
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|4
|4 (3 + 1)