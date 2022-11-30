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Сегодня, 18:15

Главная фанзона ЧМ-2022 — тоска и уныние. Особенно по сравнению с Россией на ЧМ-2018

Игорь Рабинер
Обозреватель
Фанзоны на ЧМ-2022 в Катаре и ЧМ-2018 в России.
Болельщики в фанзоне в Дохе.
Фото AFP
Фото Игорь Рабинер, «СЭ»
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Обозреватель «СЭ» сходил на фанфест ФИФА в Катаре и был сильно разочарован.

В первый день третьего тура ЧМ-2022, перед поездкой на матч-огонь Иран — США, решил впервые на турнире сходить в главную катарскую фанзону — возле метро Corniche. Почему именно в этот момент? Потому что играли хозяева.

Помню потрясающее желтое море южноафриканцев на фанфесте в Кейптауне 2010-го, когда играла их ненаглядная, пусть и ни на что не претендовавшая «Бафана-Бафана». И хотя она была в конце первой сотни рейтинга ФИФА, но какой же это был праздник, не омраченный даже тысячами исполосовывавших уши вувузел! И игроки, словно подпитавшись на расстоянии этой энергетикой всей страны, дали спектакль с Мексикой. Помню даже фамилию автора очень красивого первого гола — Тшабалала. Она выплыла из памяти спустя 12 лет и из-за своей необычности, развеселости, и потому, что гол тот я видел в толпе местного народа и меня с головы до пят пронзило тем восторгом.

Помню феноменальную фанзону в Рио-де-Жанейро-2014 — не где-нибудь, а прямо на легендарной Копакабане! Естественно, на самом знаменитом пляже мира весь этот мир не только смотрел футбол, но и в него играл. А как пели аргентинцы, мама дорогая! Они везде так поют, что рядом с ними некого и близко поставить, — но что они творили там, на пляже у соседей!

Болельщики на&nbsp;чемпионатах мира в&nbsp;России в&nbsp;2018 и&nbsp;в&nbsp;Катаре в&nbsp;2022 году. Где круче: в Катаре или России? Сравниваем атмосферу ЧМ, цены и стадионы

Потрясающий праздник был и во всех фанзонах в России-2018 — будь то на Воробьевых горах в Москве, в Санкт-Петербурге на Конюшенной площади и где угодно еще. Там плясал, пил пиво, вопил от счастья и разочарования, пел и щеголял соцветием пестрой атрибутики весь мир. Условным перуанцам было так хорошо, что, вылетев на групповой стадии, они оставались тусоваться в стране до конца турнира.

А вспомните, как на следующий день после вылета в четвертьфинале на Воробьевы в полном составе приехала сборная России. Как извинялся перед десятками тысяч людей за свою неудачу в серии пенальти Федор Смолов, как скандировали и плакали болельщики...

Сегодня. Москва. Встреча сборной России с болельщиками в фан-зоне на Воробьевых горах.

На первые два матча Катара на ЧМ-2022 я ходил — и видеть, как болеют за команду люди, не попавшие в число 60 (в первом случае) и 40 (во втором) тысяч счастливчиков, возможности не имел. С третьей, и последней с учетом досрочного вылета катарцев, попытки решил это все-таки сделать.

Сдав в камеру хранения сумку (это произошло быстро, надо отдать организаторам должное), с удивлением не увидев за полчаса до начала матча Катар — Нидерланды очереди на вход, зашел на территорию. Снаружи все было красиво — фанзону окружают, пусть и не вплотную, небоскребы, на которых мелькают огромные электрические флаги стран — участниц турнира. Но это была красивая обертка того, что когда-то здорово сформулировал об одном футболисте Олег Романцев: «Пирожок ни с чем».

Футболисты сборной Польши. «Сборным, которые хотят развала России, желаю скорейшего возвращения домой!» Романцев — о ЧМ-2022

Во-первых, народу было — уж как минимум для матча хозяев — маловато. Во-вторых, на подавляющем большинстве не было никакой атрибутики. Так, прохожие, которые просто убивают время.

Но это было еще не самое удивительное. Началась игра, я затесался в самую гущу народа в толпе перед громадным экраном. Многие в первых рядах сидели семьями прямо на асфальте, ничего не разложив. Дальше уже стояли.

И молчали.

Болельщики в фанзоне в Дохе. Фото AFP
Болельщики в фанзоне в Дохе.
Фото AFP

В первые пять минут Катар дважды добежал до голландской штрафной, один раз даже пробил в створ. Вместо массового крика, вздоха, визга — тишина! И не затаенно-восторженная, в ожидании чуда, а какая-то безразличная. Несколько хлопков, конечно, было, но крайне мало.

А вскоре забила Голландия. Уж тут-то, казалось бы, дайте хоть каких-то эмоций!

И снова их ноль. Оглядываюсь по сторонам, не верю своим глазам. И тут начинаю догадываться. Это не катарцы (людей в белых одеждах было наперечет — я видел, по-моему, троих), это не туристы из других стран и континентов. Хотя, например, тех же мексиканцев в Катар приехало 50 тысяч — лишь ненамного меньше, чем в Россию-2018, и там они зажигали по полной. Сюда им тоже ничего не мешало прийти, их игра лишь на следующий день, — но их нет.

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Похоже, большинство людей, приходящих в фанзону на Corniche, по крайней мере на этот матч, — мигранты. Поэтому — без атрибутики, хотя, казалось бы, какая проблема ее купить (если не считать высоченных цен в официальном фаншопе)? И отчего-то особого желания поддерживать сборную Катара у них не наблюдается.

Мне становится скучно, потому что не происходит ничего. Решаю выпить пива — хоть тут оно вроде как алкогольное. Мне указывают на отсек, где оно должно продаваться, — он, естественно (для Катара), максимально далеко от экрана, и из очереди футбол не посмотреть.

Вот только нет ни очереди, ни пива. Потому что время — начало седьмого вечера, а пиво начинают продавать с семи. Притом что матч начался в шесть. Потом-то будет работать до часа ночи, но мне-то что, если в семь я уже собираюсь уехать на футбол, а пиво мне нужно было сейчас?

Сувениры в магазине. Фото "СЭ"
Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Иду в главный фаншоп ФИФА. Привидение Лаиб — маскот турнира — довольно небольшого размера без коробки стоит 149 риалов (примерно 42 доллара), в коробке — 199 (57). Самые простые бейсболки с логотипом турнира — 95 риалов, чуть более навороченные — 119, а если с лейблом фирмы-производителя — 135.

Тут комментировать ничего не буду — каждый имеет право судить об этих ценах, отталкиваясь от толщины своего кошелька, и к этому надо относиться с уважением. Но факт, что народ, конечно, всю эту продукцию разглядывал, а очереди не было вообще. И решай тут почему — из-за хорошей организации процесса или из-за отсутствия массового интереса что-то покупать.

29&nbsp;ноября. Нидерланды&nbsp;&mdash; Катар&nbsp;&mdash; 2:0. Луи ван Гал и&nbsp;Коди Гакпо. Хозяева ЧМ-2022 оказались беспомощными. Ван Гал нашел идеальную роль для своей звезды

Не надо перехлестов — после хаоса первого дня организация турнира стала хорошей, и, например, отличная идея — прямые шатлы для журналистов и болельщиков со стадиона на стадион между дневной и вечерней играми. Возможность посмотреть столько футбола своими глазами дорогого стоит.

Но атмосфера в фанзоне говорит об общем интересе к чемпионату в стране. Футбольное настроение в ней создают гости. Но не хозяева.

В Германии, ЮАР, Бразилии, России все могло быть организовано по-разному, расстояния стран там точно не позволяли смотреть вживую много футбола. Но во всех этих четырех странах от болельщиков стран-хозяек исходило море страсти.

А тут не видно даже ручейка.

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3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
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20.11
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Катар
Сенегал
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25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
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18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
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Эквадор
Сенегал
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И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
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21.11
16:00
Англия
Иран
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22:00
США
Уэльс
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13:00
Уэльс
Иран
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25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
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29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Польша Польша 2 2-0 4
2 Аргентина Аргентина 2 3-2 3
3 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 2 2-3 3
4 Мексика Мексика 2 0-2 1
Матчи группы
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22.11
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Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
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Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
- : -
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
- : -
И М О
1 Франция Франция 2 6-2 6
2 Австралия Австралия 2 2-4 3
3 Дания Дания 2 1-2 1
4 Тунис Тунис 2 0-1 1
Матчи группы
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22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
- : -
30.11
18:00
Австралия
Дания
- : -
И М О
1 Испания Испания 2 8-1 4
2 Япония Япония 2 2-2 3
3 Коста-Рика Коста-Рика 2 1-7 3
4 Германия Германия 2 2-3 1
Матчи группы
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23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
- : -
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
- : -
И М О
1 Хорватия Хорватия 2 4-1 4
2 Марокко Марокко 2 2-0 4
3 Бельгия Бельгия 2 1-2 3
4 Канада Канада 2 1-5 0
Матчи группы
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23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
- : -
01.12
18:00
Канада
Марокко
- : -
И М О
1 Бразилия Бразилия 2 3-0 6
2 Швейцария Швейцария 2 1-1 3
3 Камерун Камерун 2 3-4 1
4 Сербия Сербия 2 3-5 1
Матчи группы
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24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
- : -
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
- : -
И М О
1 Португалия Португалия 2 5-2 6
2 Гана Гана 2 5-5 3
3 Корея Корея 2 2-3 1
4 Уругвай Уругвай 2 0-2 1
Матчи группы
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24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
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Корея
Португалия
- : -
02.12
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Гана
Уругвай
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1/8 финала
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Нидерланды
США
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2D
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1D
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Англия
Сенегал
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05.12
18:00
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05.12
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1G
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06.12
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1/4 финала
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П 55
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1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
03.12
18:00
США
03.12 22:00
1C
03.12
22:00
2D
1/8 финала 05.12 18:00
1E
05.12
18:00
2F
05.12 22:00
1G
05.12
22:00
2H
1/4 финала 09.12 22:00
П 49
09.12
22:00
П 50
09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
П 51
10.12
22:00
П 52
10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
04.12
22:00
Сенегал
04.12 18:00
1D
04.12
18:00
2C
1/8 финала 06.12 18:00
1F
06.12
18:00
2E
06.12 22:00
1H
06.12
22:00
2G
20 ноя
21 ноя
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26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 1.70 X 3.50 П2 6.70
-
-
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 1.95 X 3.20 П2 4.70
-
-
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.20 X 4.60 П2 1.46
-
-
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.10 X 4.30 П2 1.68
-
-
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 2.70 X 3.40 П2 2.75
-
-
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 3.80 X 3.40 П2 2.14
-
-
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 8.70 X 4.70 П2 1.43
-
-
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 23.0 X 11.0 П2 1.12
-
-
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.80 X 4.50 П2 1.68
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.20 X 3.80 П2 1.75
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 8.90 X 5.20 П2 1.39
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
-
-
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Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		2 3
Коди Гакпо

Коди Гакпо

Нидерланды

 		3 3
Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд

Англия

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Харри Кейн

Харри Кейн

Англия

 		3 3
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Андрия Живкович

Андрия Живкович

Сербия

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		2 4 (3 + 1)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 4 (2 + 2)
Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд

Англия

 		3 3 (3 + 0)
Статистика / Гол+Пас
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