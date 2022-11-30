Сегодня, 18:15
В первый день третьего тура ЧМ-2022, перед поездкой на матч-огонь Иран — США, решил впервые на турнире сходить в главную катарскую фанзону — возле метро Corniche. Почему именно в этот момент? Потому что играли хозяева.
Помню потрясающее желтое море южноафриканцев на фанфесте в Кейптауне 2010-го, когда играла их ненаглядная, пусть и ни на что не претендовавшая «Бафана-Бафана». И хотя она была в конце первой сотни рейтинга ФИФА, но какой же это был праздник, не омраченный даже тысячами исполосовывавших уши вувузел! И игроки, словно подпитавшись на расстоянии этой энергетикой всей страны, дали спектакль с Мексикой. Помню даже фамилию автора очень красивого первого гола — Тшабалала. Она выплыла из памяти спустя 12 лет и из-за своей необычности, развеселости, и потому, что гол тот я видел в толпе местного народа и меня с головы до пят пронзило тем восторгом.
Помню феноменальную фанзону в Рио-де-Жанейро-2014 — не где-нибудь, а прямо на легендарной Копакабане! Естественно, на самом знаменитом пляже мира весь этот мир не только смотрел футбол, но и в него играл. А как пели аргентинцы, мама дорогая! Они везде так поют, что рядом с ними некого и близко поставить, — но что они творили там, на пляже у соседей!
Потрясающий праздник был и во всех фанзонах в России-2018 — будь то на Воробьевых горах в Москве, в Санкт-Петербурге на Конюшенной площади и где угодно еще. Там плясал, пил пиво, вопил от счастья и разочарования, пел и щеголял соцветием пестрой атрибутики весь мир. Условным перуанцам было так хорошо, что, вылетев на групповой стадии, они оставались тусоваться в стране до конца турнира.
А вспомните, как на следующий день после вылета в четвертьфинале на Воробьевы в полном составе приехала сборная России. Как извинялся перед десятками тысяч людей за свою неудачу в серии пенальти Федор Смолов, как скандировали и плакали болельщики...
На первые два матча Катара на ЧМ-2022 я ходил — и видеть, как болеют за команду люди, не попавшие в число 60 (в первом случае) и 40 (во втором) тысяч счастливчиков, возможности не имел. С третьей, и последней с учетом досрочного вылета катарцев, попытки решил это все-таки сделать.
Сдав в камеру хранения сумку (это произошло быстро, надо отдать организаторам должное), с удивлением не увидев за полчаса до начала матча Катар — Нидерланды очереди на вход, зашел на территорию. Снаружи все было красиво — фанзону окружают, пусть и не вплотную, небоскребы, на которых мелькают огромные электрические флаги стран — участниц турнира. Но это была красивая обертка того, что когда-то здорово сформулировал об одном футболисте Олег Романцев: «Пирожок ни с чем».
Во-первых, народу было — уж как минимум для матча хозяев — маловато. Во-вторых, на подавляющем большинстве не было никакой атрибутики. Так, прохожие, которые просто убивают время.
Но это было еще не самое удивительное. Началась игра, я затесался в самую гущу народа в толпе перед громадным экраном. Многие в первых рядах сидели семьями прямо на асфальте, ничего не разложив. Дальше уже стояли.
И молчали.
В первые пять минут Катар дважды добежал до голландской штрафной, один раз даже пробил в створ. Вместо массового крика, вздоха, визга — тишина! И не затаенно-восторженная, в ожидании чуда, а какая-то безразличная. Несколько хлопков, конечно, было, но крайне мало.
А вскоре забила Голландия. Уж тут-то, казалось бы, дайте хоть каких-то эмоций!
И снова их ноль. Оглядываюсь по сторонам, не верю своим глазам. И тут начинаю догадываться. Это не катарцы (людей в белых одеждах было наперечет — я видел, по-моему, троих), это не туристы из других стран и континентов. Хотя, например, тех же мексиканцев в Катар приехало 50 тысяч — лишь ненамного меньше, чем в Россию-2018, и там они зажигали по полной. Сюда им тоже ничего не мешало прийти, их игра лишь на следующий день, — но их нет.
Похоже, большинство людей, приходящих в фанзону на Corniche, по крайней мере на этот матч, — мигранты. Поэтому — без атрибутики, хотя, казалось бы, какая проблема ее купить (если не считать высоченных цен в официальном фаншопе)? И отчего-то особого желания поддерживать сборную Катара у них не наблюдается.
Мне становится скучно, потому что не происходит ничего. Решаю выпить пива — хоть тут оно вроде как алкогольное. Мне указывают на отсек, где оно должно продаваться, — он, естественно (для Катара), максимально далеко от экрана, и из очереди футбол не посмотреть.
Вот только нет ни очереди, ни пива. Потому что время — начало седьмого вечера, а пиво начинают продавать с семи. Притом что матч начался в шесть. Потом-то будет работать до часа ночи, но мне-то что, если в семь я уже собираюсь уехать на футбол, а пиво мне нужно было сейчас?
Иду в главный фаншоп ФИФА. Привидение Лаиб — маскот турнира — довольно небольшого размера без коробки стоит 149 риалов (примерно 42 доллара), в коробке — 199 (57). Самые простые бейсболки с логотипом турнира — 95 риалов, чуть более навороченные — 119, а если с лейблом фирмы-производителя — 135.
Тут комментировать ничего не буду — каждый имеет право судить об этих ценах, отталкиваясь от толщины своего кошелька, и к этому надо относиться с уважением. Но факт, что народ, конечно, всю эту продукцию разглядывал, а очереди не было вообще. И решай тут почему — из-за хорошей организации процесса или из-за отсутствия массового интереса что-то покупать.
Не надо перехлестов — после хаоса первого дня организация турнира стала хорошей, и, например, отличная идея — прямые шатлы для журналистов и болельщиков со стадиона на стадион между дневной и вечерней играми. Возможность посмотреть столько футбола своими глазами дорогого стоит.
Но атмосфера в фанзоне говорит об общем интересе к чемпионату в стране. Футбольное настроение в ней создают гости. Но не хозяева.
В Германии, ЮАР, Бразилии, России все могло быть организовано по-разному, расстояния стран там точно не позволяли смотреть вживую много футбола. Но во всех этих четырех странах от болельщиков стран-хозяек исходило море страсти.
А тут не видно даже ручейка.
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Польша
|2
|2-0
|4
|2
|Аргентина
|2
|3-2
|3
|3
|Сауд. Аравия
|2
|2-3
|3
|4
|Мексика
|2
|0-2
|1
|И
|М
|О
|1
|Испания
|2
|8-1
|4
|2
|Япония
|2
|2-2
|3
|3
|Коста-Рика
|2
|1-7
|3
|4
|Германия
|2
|2-3
|1
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 1.70 X 3.50 П2 6.70
|
-
-
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 1.95 X 3.20 П2 4.70
|
-
-
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.20 X 4.60 П2 1.46
|
-
-
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.10 X 4.30 П2 1.68
|
-
-
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 2.70 X 3.40 П2 2.75
|
-
-
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 3.80 X 3.40 П2 2.14
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 8.70 X 4.70 П2 1.43
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 23.0 X 11.0 П2 1.12
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 4.80 X 4.50 П2 1.68
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 5.20 X 3.80 П2 1.75
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 8.90 X 5.20 П2 1.39
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
|
-
-
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|2
|4 (3 + 1)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|2
|4 (2 + 2)
|
|
Маркус Рэшфорд
Англия
|3
|3 (3 + 0)