Главная фанзона ЧМ-2022 — тоска и уныние. Особенно по сравнению с Россией на ЧМ-2018

Обозреватель «СЭ» сходил на фанфест ФИФА в Катаре и был сильно разочарован.

В первый день третьего тура ЧМ-2022, перед поездкой на матч-огонь Иран — США, решил впервые на турнире сходить в главную катарскую фанзону — возле метро Corniche. Почему именно в этот момент? Потому что играли хозяева.

Помню потрясающее желтое море южноафриканцев на фанфесте в Кейптауне 2010-го, когда играла их ненаглядная, пусть и ни на что не претендовавшая «Бафана-Бафана». И хотя она была в конце первой сотни рейтинга ФИФА, но какой же это был праздник, не омраченный даже тысячами исполосовывавших уши вувузел! И игроки, словно подпитавшись на расстоянии этой энергетикой всей страны, дали спектакль с Мексикой. Помню даже фамилию автора очень красивого первого гола — Тшабалала. Она выплыла из памяти спустя 12 лет и из-за своей необычности, развеселости, и потому, что гол тот я видел в толпе местного народа и меня с головы до пят пронзило тем восторгом.

Помню феноменальную фанзону в Рио-де-Жанейро-2014 — не где-нибудь, а прямо на легендарной Копакабане! Естественно, на самом знаменитом пляже мира весь этот мир не только смотрел футбол, но и в него играл. А как пели аргентинцы, мама дорогая! Они везде так поют, что рядом с ними некого и близко поставить, — но что они творили там, на пляже у соседей!

Потрясающий праздник был и во всех фанзонах в России-2018 — будь то на Воробьевых горах в Москве, в Санкт-Петербурге на Конюшенной площади и где угодно еще. Там плясал, пил пиво, вопил от счастья и разочарования, пел и щеголял соцветием пестрой атрибутики весь мир. Условным перуанцам было так хорошо, что, вылетев на групповой стадии, они оставались тусоваться в стране до конца турнира.

А вспомните, как на следующий день после вылета в четвертьфинале на Воробьевы в полном составе приехала сборная России. Как извинялся перед десятками тысяч людей за свою неудачу в серии пенальти Федор Смолов, как скандировали и плакали болельщики...

На первые два матча Катара на ЧМ-2022 я ходил — и видеть, как болеют за команду люди, не попавшие в число 60 (в первом случае) и 40 (во втором) тысяч счастливчиков, возможности не имел. С третьей, и последней с учетом досрочного вылета катарцев, попытки решил это все-таки сделать.

Сдав в камеру хранения сумку (это произошло быстро, надо отдать организаторам должное), с удивлением не увидев за полчаса до начала матча Катар — Нидерланды очереди на вход, зашел на территорию. Снаружи все было красиво — фанзону окружают, пусть и не вплотную, небоскребы, на которых мелькают огромные электрические флаги стран — участниц турнира. Но это была красивая обертка того, что когда-то здорово сформулировал об одном футболисте Олег Романцев: «Пирожок ни с чем».

Во-первых, народу было — уж как минимум для матча хозяев — маловато. Во-вторых, на подавляющем большинстве не было никакой атрибутики. Так, прохожие, которые просто убивают время.

Но это было еще не самое удивительное. Началась игра, я затесался в самую гущу народа в толпе перед громадным экраном. Многие в первых рядах сидели семьями прямо на асфальте, ничего не разложив. Дальше уже стояли.

И молчали.

Болельщики в фанзоне в Дохе. Фото AFP

В первые пять минут Катар дважды добежал до голландской штрафной, один раз даже пробил в створ. Вместо массового крика, вздоха, визга — тишина! И не затаенно-восторженная, в ожидании чуда, а какая-то безразличная. Несколько хлопков, конечно, было, но крайне мало.

А вскоре забила Голландия. Уж тут-то, казалось бы, дайте хоть каких-то эмоций!

И снова их ноль. Оглядываюсь по сторонам, не верю своим глазам. И тут начинаю догадываться. Это не катарцы (людей в белых одеждах было наперечет — я видел, по-моему, троих), это не туристы из других стран и континентов. Хотя, например, тех же мексиканцев в Катар приехало 50 тысяч — лишь ненамного меньше, чем в Россию-2018, и там они зажигали по полной. Сюда им тоже ничего не мешало прийти, их игра лишь на следующий день, — но их нет.

Похоже, большинство людей, приходящих в фанзону на Corniche, по крайней мере на этот матч, — мигранты. Поэтому — без атрибутики, хотя, казалось бы, какая проблема ее купить (если не считать высоченных цен в официальном фаншопе)? И отчего-то особого желания поддерживать сборную Катара у них не наблюдается.

Мне становится скучно, потому что не происходит ничего. Решаю выпить пива — хоть тут оно вроде как алкогольное. Мне указывают на отсек, где оно должно продаваться, — он, естественно (для Катара), максимально далеко от экрана, и из очереди футбол не посмотреть.

Вот только нет ни очереди, ни пива. Потому что время — начало седьмого вечера, а пиво начинают продавать с семи. Притом что матч начался в шесть. Потом-то будет работать до часа ночи, но мне-то что, если в семь я уже собираюсь уехать на футбол, а пиво мне нужно было сейчас?

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Иду в главный фаншоп ФИФА. Привидение Лаиб — маскот турнира — довольно небольшого размера без коробки стоит 149 риалов (примерно 42 доллара), в коробке — 199 (57). Самые простые бейсболки с логотипом турнира — 95 риалов, чуть более навороченные — 119, а если с лейблом фирмы-производителя — 135.

Тут комментировать ничего не буду — каждый имеет право судить об этих ценах, отталкиваясь от толщины своего кошелька, и к этому надо относиться с уважением. Но факт, что народ, конечно, всю эту продукцию разглядывал, а очереди не было вообще. И решай тут почему — из-за хорошей организации процесса или из-за отсутствия массового интереса что-то покупать.

Не надо перехлестов — после хаоса первого дня организация турнира стала хорошей, и, например, отличная идея — прямые шатлы для журналистов и болельщиков со стадиона на стадион между дневной и вечерней играми. Возможность посмотреть столько футбола своими глазами дорогого стоит.

Но атмосфера в фанзоне говорит об общем интересе к чемпионату в стране. Футбольное настроение в ней создают гости. Но не хозяева.

В Германии, ЮАР, Бразилии, России все могло быть организовано по-разному, расстояния стран там точно не позволяли смотреть вживую много футбола. Но во всех этих четырех странах от болельщиков стран-хозяек исходило море страсти.

А тут не видно даже ручейка.