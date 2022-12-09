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Пижоны лежат, а великие торжествуют. Почему Бразилия не выиграет чемпионат мира

Дмитрий Гирин
Корреспондент
Ришарлисон.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Слишком много высокомерия.

Мнение

Чемпионат мира. 1/4 финала
09 дек, 18:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Хорватия
Бразилия

В заголовок этого текста вынесена ставшая легендарной фраза Владимира Маслаченко, сказанная им после финального свистка в том самом матче «Манчестер Юнайтед» — «Бавария». На самом деле игра, почти мгновенно перешедшая в категорию великих, была довольно ординарной — я пересматривал ее пару лет назад. Никакой особенной драмы там не было: «Бавария» методично гоняла «МЮ» и, ведя в счете, упустила пару хороших шансов снять все вопросы. Всё, в том числе наше представление о том матче, переворачивает пара минут в концовке. В этом смысле другой великий финал — «Милан» против «Ливерпуля» в 2005-м — был куда более эпичным.

Никакого пижонства со стороны «Баварии» не было. Всего лишь уникальный поворот сюжета. Однако цитата Маслаченко стала культовой. Но если она к кому сейчас и может быть применена, то это сборная Бразилии на ЧМ-2022. Ей все восхищаются и рукоплещут, но лично у меня она вызывает отторжение. Сначала казалось, что это что-то иррациональное — порой крайне сложно объяснить, почему симпатизируешь одним командам и не любишь другие. Но после матча 1/8 финала с Кореей для этой неприязни нашлось, как кажется, обоснование.

Неймар, Лионель Месси, Криштиану Роналду. На кого на ЧМ-2022 ставят суперкомпьютеры? У всех предсказуемый чемпион мира и неожиданные финалисты

Эта Бразилия слишком выпендрежная. Она — те самые пижоны, о которых говорил Маслаченко. Как пример этого — празднование голов, которое растягивается в бесконечные пляски, съедающие почти по две минуты времени. Понятно, что это чемпионат мира и тут эмоций куда больше, чем в рядовой игре за клуб. Но когда ты отмечаешь так четвертый мяч в ворота соперника, который и так уступает тебе в классе, а с исходом матча и так все понятно — это перебор.

Когда Лукас Пакета забил и сделал счет 4:0, на секундомере было 35.45. Потом он побежал к угловому флажку и начал там танцевать. Затем к нему подбежали остальные игроки, обнялись и тоже начали приплясывать. Далее полузащитник встал на колени и обратился к небесам. Еще немного потанцевал. Обнялся с Неймаром — и только после этого посеменил к центру поля. Когда игра возобновилась, на секундомере было 37.18. То есть полторы минуты на празднование гола, который ничего уже не решал.

Бразильская супермодель Изабель Гулар после провала сборной Германии, у&nbsp;которой в&nbsp;заявке был ее&nbsp;жених вратарь Кевин Трапп, болеет за&nbsp;сборную своей страны.

А реакция главного тренера Тите, которую показали на одном из повторов? Он побежал, сжав кулаки и заорав так, будто Бразилия только что вышла вперед на последней минуте матча, а не сделала счет 4:0. Понятно, что это был очень красивый командный гол, но такая бурная радость выглядит абсолютно неуместной.

Тем более что есть с чем сравнить. На следующий день Португалия так же самозабвенно громила Швейцарию в матче куда более равных команд, чем Бразилия и Корея. Смотрим на гол Рафаэла Геррейру, после которого счет стал 4:0: мяч влетел в сетку, когда на секундомере было 54.58, дальше защитник бежит к угловому флагу, прокатывается на коленях, его поздравляют остальные. 55.28 — все уже пошли к центру поля, 56.07 — возобновление игры.

Яссин Буну, Неймар, Килиан Мбаппе. Почему Марокко станет чемпионом мира, а Бразилия — нет? Мировые журналисты отвечают на главные вопросы

Можно назвать это идиотскими придирками — ну, подумаешь, танцуют, подумаешь, праздновали на 20 секунд дольше, а тренер бурно радовался. Но все это и формирует ощущение пижонства и выпендрежности, которое вызывает иррациональное раздражение, особенно на фоне постоянных разговоров о пресловутых традициях и joga bonita.

Речь ведь, в конце концов, и об уважении к сопернику, а это уже куда важнее каких-то секунд. В хоккее, в частности в НХЛ, вообще не принято праздновать заброшенные шайбы, когда твоя команда ведет с крупным счетом. Чтобы не провоцировать соперника. В футболе несколько лет назад Жозе Моуринью прямо на бровке объяснял это Антонио Конте, когда «Челси» итальянца громил «МЮ» — 4:0, а тот даже после четвертого гола прыгал от радости и жестами заводил трибуны. Речь шла именно об уважении.

Болельщицы сборной Бразилии целуют кубок мира по&nbsp;футболу.

Нашумевший эпизод с котом на пресс-конференции — он ведь из той же серии. Пресс-атташе сборной Бразилии совершил идиотский поступок, с улыбочками и смешочками его самого и Винисиуса Жуниора. Хотя элементарно мог бы развернуть все в свою пользу, обойдись он с животным с чуть большей эмпатией. Люди любят видео с котиками. Почеши кота за ухом, а не скидывай его со стола за шкирку, и все бы говорили: какая милота, какие же бразильцы классные не только на поле. Но когда во всем вашем поведении так и сквозит высокомерие и пижонство, такие простые мысли не приходят в голову.

Пресс-атташе сборной Бразилии выкинул кота со&nbsp;стола. «Этот парень просто придурок!» Что говорят о скандале с котом на пресс-конференции сборной Бразилии

И, кстати, две последние чемпионские сборные Бразилии такими не были, хотя по уровню мастерства люди там играли покруче нынешних. Команду с ЧМ-1994 можно называть прагматичной и сухой, хотя тот же Ромарио иногда творил волшебство. Сборная-2002 тоже не была образцом joga bonita, несмотря на все величие Роналдо, — весь турнир, если что, она играла в три центральных защитника. Но совершенно точно ни те ни другие не были пижонами. Возможно, в том числе поэтому и победили.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакцией.

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США
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Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
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П
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Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
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Нидерланды
09.12
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Аргентина
П1 3.80 X 3.20 П2 2.22
09.12 18:00
Хорватия
09.12
18:00
Бразилия
П1 8.70 X 4.70 П2 1.43
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
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14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
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Франция
П1 3.00 X 3.30 П2 2.55
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Марокко
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Португалия
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Франция
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1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
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27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
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Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		3 3
Гонсалу Рамуш

Гонсалу Рамуш

Португалия

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		3 3
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		4 3
Диогу Далот

Диогу Далот

Португалия

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 7 (5 + 2)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		3 5 (2 + 3)
Гонсалу Рамуш

Гонсалу Рамуш

Португалия

 		3 4 (3 + 1)
Статистика / Гол+Пас
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