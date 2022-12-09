Пижоны лежат, а великие торжествуют. Почему Бразилия не выиграет чемпионат мира

Сегодня, 15:30
Мнение
В заголовок этого текста вынесена ставшая легендарной фраза Владимира Маслаченко, сказанная им после финального свистка в том самом матче «Манчестер Юнайтед» — «Бавария». На самом деле игра, почти мгновенно перешедшая в категорию великих, была довольно ординарной — я пересматривал ее пару лет назад. Никакой особенной драмы там не было: «Бавария» методично гоняла «МЮ» и, ведя в счете, упустила пару хороших шансов снять все вопросы. Всё, в том числе наше представление о том матче, переворачивает пара минут в концовке. В этом смысле другой великий финал — «Милан» против «Ливерпуля» в 2005-м — был куда более эпичным.
Никакого пижонства со стороны «Баварии» не было. Всего лишь уникальный поворот сюжета. Однако цитата Маслаченко стала культовой. Но если она к кому сейчас и может быть применена, то это сборная Бразилии на ЧМ-2022. Ей все восхищаются и рукоплещут, но лично у меня она вызывает отторжение. Сначала казалось, что это что-то иррациональное — порой крайне сложно объяснить, почему симпатизируешь одним командам и не любишь другие. Но после матча 1/8 финала с Кореей для этой неприязни нашлось, как кажется, обоснование.
Эта Бразилия слишком выпендрежная. Она — те самые пижоны, о которых говорил Маслаченко. Как пример этого — празднование голов, которое растягивается в бесконечные пляски, съедающие почти по две минуты времени. Понятно, что это чемпионат мира и тут эмоций куда больше, чем в рядовой игре за клуб. Но когда ты отмечаешь так четвертый мяч в ворота соперника, который и так уступает тебе в классе, а с исходом матча и так все понятно — это перебор.
Когда Лукас Пакета забил и сделал счет 4:0, на секундомере было 35.45. Потом он побежал к угловому флажку и начал там танцевать. Затем к нему подбежали остальные игроки, обнялись и тоже начали приплясывать. Далее полузащитник встал на колени и обратился к небесам. Еще немного потанцевал. Обнялся с Неймаром — и только после этого посеменил к центру поля. Когда игра возобновилась, на секундомере было 37.18. То есть полторы минуты на празднование гола, который ничего уже не решал.
А реакция главного тренера Тите, которую показали на одном из повторов? Он побежал, сжав кулаки и заорав так, будто Бразилия только что вышла вперед на последней минуте матча, а не сделала счет 4:0. Понятно, что это был очень красивый командный гол, но такая бурная радость выглядит абсолютно неуместной.
Тем более что есть с чем сравнить. На следующий день Португалия так же самозабвенно громила Швейцарию в матче куда более равных команд, чем Бразилия и Корея. Смотрим на гол Рафаэла Геррейру, после которого счет стал 4:0: мяч влетел в сетку, когда на секундомере было 54.58, дальше защитник бежит к угловому флагу, прокатывается на коленях, его поздравляют остальные. 55.28 — все уже пошли к центру поля, 56.07 — возобновление игры.
Можно назвать это идиотскими придирками — ну, подумаешь, танцуют, подумаешь, праздновали на 20 секунд дольше, а тренер бурно радовался. Но все это и формирует ощущение пижонства и выпендрежности, которое вызывает иррациональное раздражение, особенно на фоне постоянных разговоров о пресловутых традициях и joga bonita.
Речь ведь, в конце концов, и об уважении к сопернику, а это уже куда важнее каких-то секунд. В хоккее, в частности в НХЛ, вообще не принято праздновать заброшенные шайбы, когда твоя команда ведет с крупным счетом. Чтобы не провоцировать соперника. В футболе несколько лет назад Жозе Моуринью прямо на бровке объяснял это Антонио Конте, когда «Челси» итальянца громил «МЮ» — 4:0, а тот даже после четвертого гола прыгал от радости и жестами заводил трибуны. Речь шла именно об уважении.
Нашумевший эпизод с котом на пресс-конференции — он ведь из той же серии. Пресс-атташе сборной Бразилии совершил идиотский поступок, с улыбочками и смешочками его самого и Винисиуса Жуниора. Хотя элементарно мог бы развернуть все в свою пользу, обойдись он с животным с чуть большей эмпатией. Люди любят видео с котиками. Почеши кота за ухом, а не скидывай его со стола за шкирку, и все бы говорили: какая милота, какие же бразильцы классные не только на поле. Но когда во всем вашем поведении так и сквозит высокомерие и пижонство, такие простые мысли не приходят в голову.
И, кстати, две последние чемпионские сборные Бразилии такими не были, хотя по уровню мастерства люди там играли покруче нынешних. Команду с ЧМ-1994 можно называть прагматичной и сухой, хотя тот же Ромарио иногда творил волшебство. Сборная-2002 тоже не была образцом joga bonita, несмотря на все величие Роналдо, — весь турнир, если что, она играла в три центральных защитника. Но совершенно точно ни те ни другие не были пижонами. Возможно, в том числе поэтому и победили.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакцией.
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|4
|7 (5 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|3
|5 (2 + 3)
|
|
Гонсалу Рамуш
Португалия
|3
|4 (3 + 1)