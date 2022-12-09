Пижоны лежат, а великие торжествуют. Почему Бразилия не выиграет чемпионат мира

Слишком много высокомерия.

Мнение

В заголовок этого текста вынесена ставшая легендарной фраза Владимира Маслаченко, сказанная им после финального свистка в том самом матче «Манчестер Юнайтед» — «Бавария». На самом деле игра, почти мгновенно перешедшая в категорию великих, была довольно ординарной — я пересматривал ее пару лет назад. Никакой особенной драмы там не было: «Бавария» методично гоняла «МЮ» и, ведя в счете, упустила пару хороших шансов снять все вопросы. Всё, в том числе наше представление о том матче, переворачивает пара минут в концовке. В этом смысле другой великий финал — «Милан» против «Ливерпуля» в 2005-м — был куда более эпичным.

Никакого пижонства со стороны «Баварии» не было. Всего лишь уникальный поворот сюжета. Однако цитата Маслаченко стала культовой. Но если она к кому сейчас и может быть применена, то это сборная Бразилии на ЧМ-2022. Ей все восхищаются и рукоплещут, но лично у меня она вызывает отторжение. Сначала казалось, что это что-то иррациональное — порой крайне сложно объяснить, почему симпатизируешь одним командам и не любишь другие. Но после матча 1/8 финала с Кореей для этой неприязни нашлось, как кажется, обоснование.

Эта Бразилия слишком выпендрежная. Она — те самые пижоны, о которых говорил Маслаченко. Как пример этого — празднование голов, которое растягивается в бесконечные пляски, съедающие почти по две минуты времени. Понятно, что это чемпионат мира и тут эмоций куда больше, чем в рядовой игре за клуб. Но когда ты отмечаешь так четвертый мяч в ворота соперника, который и так уступает тебе в классе, а с исходом матча и так все понятно — это перебор.

Когда Лукас Пакета забил и сделал счет 4:0, на секундомере было 35.45. Потом он побежал к угловому флажку и начал там танцевать. Затем к нему подбежали остальные игроки, обнялись и тоже начали приплясывать. Далее полузащитник встал на колени и обратился к небесам. Еще немного потанцевал. Обнялся с Неймаром — и только после этого посеменил к центру поля. Когда игра возобновилась, на секундомере было 37.18. То есть полторы минуты на празднование гола, который ничего уже не решал.

А реакция главного тренера Тите, которую показали на одном из повторов? Он побежал, сжав кулаки и заорав так, будто Бразилия только что вышла вперед на последней минуте матча, а не сделала счет 4:0. Понятно, что это был очень красивый командный гол, но такая бурная радость выглядит абсолютно неуместной.

Тем более что есть с чем сравнить. На следующий день Португалия так же самозабвенно громила Швейцарию в матче куда более равных команд, чем Бразилия и Корея. Смотрим на гол Рафаэла Геррейру, после которого счет стал 4:0: мяч влетел в сетку, когда на секундомере было 54.58, дальше защитник бежит к угловому флагу, прокатывается на коленях, его поздравляют остальные. 55.28 — все уже пошли к центру поля, 56.07 — возобновление игры.

Можно назвать это идиотскими придирками — ну, подумаешь, танцуют, подумаешь, праздновали на 20 секунд дольше, а тренер бурно радовался. Но все это и формирует ощущение пижонства и выпендрежности, которое вызывает иррациональное раздражение, особенно на фоне постоянных разговоров о пресловутых традициях и joga bonita.

Речь ведь, в конце концов, и об уважении к сопернику, а это уже куда важнее каких-то секунд. В хоккее, в частности в НХЛ, вообще не принято праздновать заброшенные шайбы, когда твоя команда ведет с крупным счетом. Чтобы не провоцировать соперника. В футболе несколько лет назад Жозе Моуринью прямо на бровке объяснял это Антонио Конте, когда «Челси» итальянца громил «МЮ» — 4:0, а тот даже после четвертого гола прыгал от радости и жестами заводил трибуны. Речь шла именно об уважении.

Нашумевший эпизод с котом на пресс-конференции — он ведь из той же серии. Пресс-атташе сборной Бразилии совершил идиотский поступок, с улыбочками и смешочками его самого и Винисиуса Жуниора. Хотя элементарно мог бы развернуть все в свою пользу, обойдись он с животным с чуть большей эмпатией. Люди любят видео с котиками. Почеши кота за ухом, а не скидывай его со стола за шкирку, и все бы говорили: какая милота, какие же бразильцы классные не только на поле. Но когда во всем вашем поведении так и сквозит высокомерие и пижонство, такие простые мысли не приходят в голову.

И, кстати, две последние чемпионские сборные Бразилии такими не были, хотя по уровню мастерства люди там играли покруче нынешних. Команду с ЧМ-1994 можно называть прагматичной и сухой, хотя тот же Ромарио иногда творил волшебство. Сборная-2002 тоже не была образцом joga bonita, несмотря на все величие Роналдо, — весь турнир, если что, она играла в три центральных защитника. Но совершенно точно ни те ни другие не были пижонами. Возможно, в том числе поэтому и победили.

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